С началом обновления системы банк SEB не будет предоставлять часть услуг

Фото BFL/Tomas Urbelionis

Один из крупнейших коммерческих банков Литвы SEB bankas в пятницу начинает внедрение новой платформы информационных технологий и обновляет интернет-банкинг. В связи с этим с 14 по 17 февраля временно не будет предоставляться часть услуг банка.

Как говорится в сообщении, интернет-банк SEB, мобильное приложение не будут действовать с 16 часов, с этого же времени не будут оказываться и прочие услуги по интернету. Платежными карточками и банкоматами можно будет пользоваться в течение всех выходных дней, за исключением одного часа в воскресенье поздно вечером.

Банк планирует завершить работы ранним утром понедельника.

По словам руководителей банка, миграция данных займет 44 часа, поскольку замена платформы информационных технологий – большой и сложный проект. После обновления системы литовская группа SEB завершит унификацию платформы информтехнологий в Балтийских странах.