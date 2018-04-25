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С началом обновления системы банк SEB не будет предоставлять часть услуг

Фото BFL/Tomas Urbelionis

Один из крупнейших коммерческих банков Литвы  SEB bankas в пятницу начинает внедрение новой платформы информационных технологий и обновляет интернет-банкинг. В связи с этим с 14 по 17 февраля временно не будет предоставляться часть услуг банка.  

Как говорится в сообщении, интернет-банк SEB, мобильное приложение не будут действовать с 16 часов, с этого же времени не будут оказываться и прочие услуги по интернету. Платежными карточками и банкоматами можно будет пользоваться в течение всех выходных дней, за исключением одного часа в воскресенье поздно вечером. 

Банк планирует завершить работы ранним утром понедельника. 

По словам руководителей банка, миграция данных займет 44 часа, поскольку замена платформы информационных технологий – большой и сложный проект. После обновления системы литовская группа SEB завершит унификацию платформы информтехнологий в Балтийских странах.  

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Подготовительные работы по смене платформы SEB начал в 2017 году, за три года было инвестировано 40 млн евро. Заместитель президента SEB, директор службы помощи бизнесу и финансов Айварас Чичялис ранее сообщал, что это самая крупная инвестиция  когда-либо совершенная SEB bankas в Литве. 

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