С нового года по новым правилам

Общие полосы торможения и разгона

С января вступает в силу новый порядок поведения на полосах торможения и разгона. В соответствии с ним есть три сценария, о которых надо помнить. Первый, когда водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, хочет влиться в поток слева. В таком случае он должен пропустить водителей, которые едут по левой полосе и не меняют направление движения. Второй, когда водитель, въехавший в полосу торможения или разгона, хочет влиться в поток слева, а находящиеся слева водители хотят попасть в полосу торможения и разгона. В таком случае находящийся справа водитель, который хочет перестроиться влево, должен пропустить тех, кто перестраивается в полосу торможения и разгона. Третий, когда водитель, находящийся в полосе торможения или разгона, не меняет направления движения и едет по ней дальше. В таком случае те, кто перестраивается в эту полосу, должны его пропускать, поскольку он не меняет направления движения (рис. 2).

Поворот налево и обгон

В соответствии с изменениями ПДД водитель, который поворачивает налево не на перекрестке, должен пропустить обгоняющий его транспорт. Ранее такое требование касалось только тех участников движения, которые ехали прямо по встречному движению или поворачивали направо. С января водитель, который хочет повернуть налево (или развернуться), должен не только следить за тем, что происходит впереди, но и за тем, что происходит сзади. Если он заметит, что его обгоняют, водитель должен пропустить обгоняющий его по встречной полосе в разрешенном месте автомобиль (рис. 3).

Меняется порядок парковки во дворах

С января жители многоквартирных домов, которые вернулись домой и не нашли места для парковки во дворе, не смогут оставлять машины на въезде во двор. В соответствии с ПДД стоянка в таких местах будет запрещена — перед и за въездом должно быть 5 м свободного пространства. Такие поправки были внесены, поскольку жители жаловались — машины мешали спецтранспорту, обслуживающему транспорту, пешеходам и велосипедистам. Отмечают, что такой запрет не действует, если стоянка разрешается дорожными знаками. Кроме того, запрет распространяется на ту сторону, где есть въезд на территорию и выезд с нее (рис. 4).

Разворот на регулируемом перекрестке

С января упрощается порядок движения в тех случаях, когда один участник движения на регулируемом перекрестке разворачивается, а другой поворачивает направо. В ПДД сказано, что водитель, который разворачивается на регулируемом перекрестке, должен пропустить тех, кто едет в другом направлении на зеленый свет. Единственное исключение – у водителя, который разворачивается, есть право первенства в тех случаях, когда другой водитель поворачивает направо, руководствуясь металлической зеленой стрелкой. В таком случае всех должен пропускать водитель, руководствующийся этой стрелкой (рис. 5).

Подробнее ознакомиться со всеми новшествами и изменениями можно на сайте Минтранса https://sumin.lrv.lt/lt/paslaugos/keliu-eismo-taisykliu-pakeitimai.

Иллюстрации Минтранса

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ