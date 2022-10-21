С ноября ограничен наличный расчет 

Между тем экономисты банка Swedbank отметили, что высокий уровень инфляции и снижение покупательной способности, наконец, приближение отопительного сезона заставляют жителей обдумывать свои расходы и отказываться от некоторых покупок. В августе объемы безналичного расчета с учетом инфляции сократились на 5%, сообщает банк Swedbank. «В начале года расходы на туризм демонстрировали отличные тенденции роста, летом они достигли рекордных высот. Мы видели, что, несмотря на войну и высокую инфляцию, жители не меняли планы на лето, поэтому расходы в сфере общепита, гостиницах и аэропортах били все рекорды», − сказала экономист банка Swedbank Грета Илеките. Она заметила, что большая часть жителей хотела хотя бы частично компенсировать то время, когда из-за пандемии не могла путешествовать. «Однако осень вернула жителей к реальности – покупательная способность снизилась более чем на 5%, что заставило жителей думать, от чего можно отказаться в преддверии холодного сезона», − отметила Г. Илеките.

Согласно статистике, с началом осени сократились и расходы жителей на кафе и гостиницы. Правда, расходы в аэропортах остались стабильными. По словам экономиста, это можно объяснить тем, что летом были сбои с полетами, поэтому некоторые жители отложили отдых до осени.

Отопительный сезон, рост процентной ставки Euribor и высокая инфляция могут отрицательно сказаться на расходах и в пока еще стабильных секторах. По данным опроса, проведенного по заказу Swedbank, почти половина респондентов изменила свои привычки. Люди чаще покупают товары со скидками, выбирают товары более дешевых брендов, отказываются от ненужных покупок. «Вклады жителей летом росли, но уже медленнее, чем в прошлом году. Между тем люди чаще стали брать в долг для покупок», − отметила Г. Илеките. Экономист считает, что зима и отопительный сезон принесут еще больше проблем жителям всех трех стран Балтии.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ