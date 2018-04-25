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С ноября жители смогут получить 1000 евро за более экологичные автомобили

Фото из открытых источников

Жители Литвы, меняющие старые автомобили на менее загрязняющие, с ноября смогут просить компенсацию в 1 тыс. евро. 

Предусматривающий это указ подписал министр окружающей среды Кястутис Мажейка, подтвердил BNS представитель министра по связям с прессой Юстас Ясконис. 

Просить о компенсации могут только физические лица, которые как минимум последние 12 месяцев пользовались более загрязняющим автомобилем и отдают его на утилизацию. Выбросы CO2 другого приобретаемого автомобиля не должны превышать 130 граммов на километр, он должен быть зарегистрирован в ЕС после 1 января 2013 года как автомобиль, ездящий на бензине, газе, этаноле или электричестве.   

В утвержденном в апреле Национальном плане борьбы с загрязнением воздуха на такие компенсации планируется выделить 30 млн евро. 

Министерство окружающей среды также предлагает ввести со следующего года налог на загрязняющие выбросы и напрямую связать его с количество выхлопов. Налог может составлять от нескольких десятков до 1400 евро. Автомобили на дизтопливе будут облагаться более высоким тарифом налога, чем те, что работают на бензине.  

BNS
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