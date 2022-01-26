С нынешними ограничениями можно взять по контроль пандемию COVID-19 – Дулькис

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С нынешними ограничениями можно взять под контроль пандемию COVID-19, полагает литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис.

Он сказал это, отвечая на вопрос, когда в Литве можно было бы ожидать отмены «паспорта возможностей» и других ограничений.

«Видимо, главные месседжи сейчас таковы, что в больницах у нас довольно стабильная ситуация, в реанимации ситуация стабильнее, чем была в сентябре, среднее число смертей ниже, чем было во время второй волны пандемии», — сказал министр в правительстве в среду.

«Так что, видимо, есть все признаки, которые показывают, что есть вероятность взять под контроль эту пандемию со всем этим набором инструментов», — добавил он.

Говоря об ограничениях, Дулькис также сказал, что пока число случаев растет, «этот набор инструментов нам нужен».

В Литве за минувшие сутки установлено рекордное число случаев COVID-19 — 9490. В больницах сейчас находится 1139 пациентов с COVID-19, 93 из них — в реанимации.

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