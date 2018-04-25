С ограничением бизнеса вступят в силу и меры помощи – С. Сквярнялис

Фото pixabay.com

Правительство Литвы планирует ввести всеобщий карантин и еще более строгие ограничения, в связи с чем, премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что бизнесу на помощь придут средства поддержки, действовавшие и во время первой волны.

«После введения карантина, будут задействованы средства помощи, которые будут активированы раньше. Остается надеяться, что с они будут действенными и могут хоть столько-то амортизироваться ситуацию и взять ее под контроль. Мы понимаем, какова ситуация, мы считаем, что в таком сложном положении находятся, часть из них не восстановились, но альтернатив просто нет», – заявил премьер на пресс-конференции во вторник.

По его словам, кроме прежних средств помощи рассматриваются и новые, однако решения пока не приняты.

Премьер сообщил, что планируется ввести трехнедельный всеобщий карантин – будет остановлена работа предприятий общественного питания, а исключением еды на вынос, предлагается остановить и деятельность массажных салонов, за исключением медицинских услуг, а также спорт-клубов и SPA.

По словам премьера, деятельность гостиниц не будет запрещаться, однако будет предложено запретить групповые услуги, ограничить услуги питания, разрешив доставку на дом или на вынос. Не планируется ограничивать деятельность парикмахерских и салонов красоты, однако они должны принимать только по предварительной регистрации и соблюдать дополнительные меры безопасности.