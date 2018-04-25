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С октября вводятся бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург

Фото из открытых источников

Литва вошла в список 53 государств, граждане которых с октября смогут посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область РФ с бесплатными электронными визами. 

«Порядок такой же, как и в Калининградской области: нужно зайти на портал, заполнить анкету и получить электронную визу», – сказал BNS представитель посольства России в Литве по связям с общественностью Александр Кудрявцев.

Как сообщило агентству «Интерфакс» заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, различаться будут лишь способы поездки – в Санкт-Петербург нельзя будет прибыть на поезде. 

«Зарубежные туристы с электронной визой не смогут приехать в Петербург и Ленинградскую область на поезде, поскольку к этому технически не готовы. Все прочие способы поездки – автомобилем, самолетом, по морю – возможны», – сказала она.

Согласно действующему сейчас порядку электронная виза в Калининградскую область выдается за четыре календарных дня, включая выходные и праздничные дни. 

Эту визу надо распечатать и при въезде в РФ предоставить на пограничном контрольном пункте. Она действует 30 дней и позволяет находиться на территории РФ не более восьми суток с момента пересечения границы. 

С 1 января 2021 года зарубежные туристы смогут прибывать с электронными визами во все регионы России. 

Сейчас электронные визы действуют только на Дальнем Востоке РФ и в Калининградской области. 

BNS

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