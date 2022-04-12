С опустошением складов вооружений требуется фонд для Украины – Науседа

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Во многих странах, оказывающих военную поддержку Украине, сопротивляющейся российскому вторжению, пустеют склады, поэтому необходимо подумать о создании фондов для мобилизации финансовой помощи, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

«Надо действительно понять, что в последнее время склады многих стран пустеют, и на самом деле для нас очень важно создать и финансовые механизмы, чтобы страны, которые, возможно, не в состоянии помочь напрямую натурой, имели возможность внести финансовый вклад через различные фонды», — заявил Науседа журналистам в Сейме во вторник.

Выступая после обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту, литовский лидер подчеркнул, что Литва оказывает военную поддержку подвергшейся нападению стране, как может: «Мы предоставляем и стрелковое, и легкое вооружение, и боеприпасы, и будем продолжать это делать в будущем».

Он призвал к дальнейшему развитию таких инициатив, как European Peace Facility Европейского Союза для помощи Украине или реализации предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о создании фонда.

Министр бороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что поддержка Украины со стороны Литвы эквивалентна поддержке некоторых гораздо более крупных стран. Он заявил, что Литва также поставляет Украине тяжелые вооружения.

«Некоторые позиции, надо сказать, практически исчезли со складов в Европе, но есть потребность в другом обеспечении: как уже было сказано, в тяжелом вооружении. Страны присоединяются одна за другой. Темп не всегда может быть таким, как хотелось бы, но процесс пошел», — сказал Анушаускас.

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