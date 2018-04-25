С остановкой деятельности гостиниц и SPA-центров туристический бизнес не выживет

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Намерения правительства Литвы остановить деятельность предприятий общественного питания и SPA-центров подорвут туристический бизнес, заявила президент Литовской ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Эвалда Шишкаускене.

Хотя гостиницы закрывать не планируется, Э. Шишкаусккене отмечает, что без SPA или услуг питания они потеряют смысл.

«Гостиницы могут закрывать, сколько хотят, поскольку в них и так нет постояльцев, а SPA-гостиницы, если запретят услуги SPA, тогда тоже закроют все курортные гостиницы. Гостиница без услуг — это мертвая гостинца», – сказала BNS Э. Шишкаускене.

Премьер Салуюс Сквярнялис во вторник сообщил, что планируется ввести трехнедельный всеобщий карантин – будет остановлена работа предприятий общественного питания, а исключением еды на вынос, предлагается остановить и деятельность массажных салонов, за исключением медицинских услуг, а также спорт-клубов и SPA. По словам премьера, деятельность гостиниц не будет запрещаться, однако будет предложено запретить групповые услуги, ограничить услуги питания, разрешив доставку в номе или на вынос.

C ужесточением ограничений правительство планирует ввести и средства поддержки, действовавшие и во время первой волны, включая субсидии за простои работников.

Однако Э. Шишкаускене отметила, что бизнес не будет в силах добавить к этим субсидиям даже 10% своих средств, поэтому работников, возможно, придется увольнять.

Глава ассоциации отметила, что наполненность курортных гостиниц сейчас снизилась более чем на 50%, в городах она составляет 5-6%, кроме того около 30% гостиниц не работают с марта.

Вопрос введения всеобщего карантина в стране с субботы минимум на три недели правительство решит в среду.