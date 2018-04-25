С отменой карантина рабочим из Украины и Беларуси будет проще приехать в Литву

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

С отменой карантина работникам из Украины и Беларуси будет проще приехать в Литву.

По словам главы Департамента миграции (ДМ) Эвелины Гудзинскайте, теперь в Литву смогут приехать не только те иностранцы, которые постоянно проживают в с тране или имеют уже действующее разрешение на работу, но и те, которые получат национальные визы в связи с работой.

«Белорусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную визу на основе трудоустройства. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или в визовые центры, которые выдают национальные визы на основе трудоустройства», — сказала BNS Э. Гудзинскайте.

«Послабление заключается в том, что можно будет приехать с трудовыми визами», — добавила она.

Представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте сообщила, что со снятием карантина для работников из третьих стран не остается обязательного предписания самоизолироваться по приезде на 14 дней, самоизоляция будет лишь рекомендована.

Однако она говорит, что если в результате несоблюдения такой рекомендации будут заражены другие люди, тем, кто ее не соблюдал, будет грозить правовая, административная ответственность.

У перевозчиков особых перебоев не было, наплыва не прогнозируют

Глaва Национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечисловас Атрошкявичюс говорит, что из-за карантинных ограничений с особыми проблемами перевозчики при ввозе работников не столкнулись.

По его словам, так было потому, что большинство работающих в транспортном секторе Литвы украинцев и белорусов имеют постоянный вид на жительство в стране, поэтому им было разрешено пересекать границу.

«Возможно, проблемы были у новых (работников), которые хотели приехать, оформить новые визы. Временно не работали наши консульства, не принимали новые документы. Но те, у кого были трудовые договоры, приезжали в Литву как на постоянное место работы, на них ограничения не распространялись», — сказал он.

Строители: рабочих уехало немного

Похожая ситуация была и в строительном секторе — глава Литовской строительной ассоциации Далюс Гядвилас говорит, что после объявления карантина из страны выехала лишь небольшая часть рабочих, а те, у кого были трудовые визы, остались в Литве.

«Те иностранцы, у которых были трудовые визы, в большинстве своем остались в Литве, потому, что, видимо, им было непросто получить визы, была работа, вот они и работали», — сказал BNS Д. Гядвилас.

По его словам, мноно частных проектов в строительстве сейчас остановлено, а у предприятий есть работа только на тех проектах, что были начаты ранее.

Поэтому, объясняет Д. Гядвилас, возникает риск того, что до конца лета эти проекты будут закончены, и если не появятся новые проекты, то строительному сектору страны не только не нужны будут новые рабочие, но и вообще возникнет избыток рабочей силы.

По словам Д. Гядвиласа, в строительном секторе Литвы работает сравнительно немного рабочих из Беларуси и Украины — в конце прошлого года их было 100-110 тыс., а легально работающие белорусы и украинцы составляли всего около 2,5 тыс.

Он сказал, что обеспечить безопасность во время эпидемии на стройках не очень сложно, потому что большая часть работ проводится на открытом воздухе, а сами строители усвоили уроки карантина, все рабочие обеспечены средствами индивидуальной защиты.

«Если возникнет какая-то эпидемия в таком коллективе, то договор практически может быть не выполнен, один или даже несколько договоров, так что строители этого боятся, и руководство уделяет этому большое внимание, есть даже распоряжения о запрете передвигаться общественным транспортом, требования использовать отдельные автомобили», — сказал он.

Беларусь и Украина пока не обуздали распространение коронавируса — там в последние дни за сутки подтверждается по 600-700 новых случаев заражения.