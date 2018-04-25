С полуночи из Литвы не разрешили вылететь 6 литовцам, не впустили одного норвежеца

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

С полуночи до утра понедельника из Вильнюсского и Каунасского аэропортов не разрешили вылететь шести гражданам Литвы, не впустили одного норвежца, сообщил пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) Гедрюс Мишутис.

«С начала карантина не впустили одного гражданина Норвегии в Вильнюсском аэропорту. Он вернулся тем же самолетом обратно. В Вильнюсском и Каунасском аэропортах за это время из Литвы не выпустили шесть граждан Литвы, которые не соответствовали указанным исключениям в связи с объявлением карантина», – сказал BNS Г. Мишутис.

По его словам, пока отозвано более половины ранее запланированных рейсов из Литвы.

СОГГЛ еще уточняет последние данные о количестве не впущенных в страну иностранных лиц и не выпущенных граждан Литвы. По данным на 9 час. утра на границе Литвы с Польшей в Кальварии не допущено два иностранца, а из Литвы в Польшу не допущены 15 человек.