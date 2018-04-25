С полуночи сняты ограничения передвижения в Неменчине

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С полуночи пятницы сняты введённые неделю назад ограничения на въезд в городок Неменчине Вильнюсского района и на выезд из него.

Отменить ограничения правительство решило в среду потому, что жители городка дисциплинированно соблюдают требования карантина, а инфекция COVID-19 распространилась только среди людей, связанных со швейным предприятием Vilnika и уже обуздана.

Неменчине стала очагом коронавируса — с 16 апреля здесь были введены ограничения на въезд и выезд.

Эти меры были введены после того, как вспышка коронавируса была установлена на предприятии Vilnika, вирус был установлен и у двух работников дома престарелых Senevita, у одного работника больницы поддерживающего лечения и длительного ухода в Неменчине.

Сейчас проводится массовая проверка жителей Неменчине на коронавирус.

По данным Национального центра общественного здоровья, на предприятии Vilnika установлено 87 случаев коронавируса.