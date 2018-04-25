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С понедельника нужно изолироваться по прибытии из 4 охваченных COVID-19 стран

Nuotrauka vrm.lrv.lt

С понедельника будет обязательна изоляция для прибывающих из четырех стран Европы, сильно охваченных  COVID-19, сообщило в Министерство здравоохранения.  

В серой зоне остается часть Соединенного Королевства – Северная Ирландия, а также Лихтенштейн, Словакия и Швейцария. По прибытии из этих сильно  затронутых  вирусом стран требуется десятидневная изоляция или отрицательный тест на  COVID-19, сделанный не позднее, чем за двое суток до прибытия. 

На карте затронутых вирусов стран, все оставшиеся государства, за исключением «желтых» Норвегии, Финляндии и части Греции, в данный момент, как и Литва, находятся в красной зоне. 

В серую зону внесены государства, которые не предоставляют данные Европейскому центру превенции и контроля над болезнями, или в которых за 7 дней проводится 300 или менее тестов на 100 тыс. жителей. 

В эту карту включены страны Европейского экономического пространства, Соединенное Королевство и Швейцария. 

Третьи страны, не входящие в Европейское экономическое пространство, также причислены к серой зоне, по прибытии из которой гражданам требуется изоляция или проведенный тест на COVID-19.

В Литву запрещено прибытие граждан из третьих стран, за исключением случаев, предусмотренных правительством. 

Список затронутых стран оглашается каждую пятницу и вступает в силу в последующий понедельник. 

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