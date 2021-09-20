С понедельника по прибытии из Латвии требуется изоляция

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Латвия с понедельника отнесена к красной зоне распространения COVID-19, в зеленой зоне по-прежнему остаются Польша и Чехия, сообщило Министерство здравоохранения.

Из красной в желтую зону переходят Исландия и Португалия – это значит, что прибывающим из нее лицам, не привитым от COVID-19 и не переболевшим этим заболеванием, не нужно будет изолироваться, однако им придется проверяться до и после прибытия.

Из желтой в красную зону, помимо Латвии, попали Румыния и Люксембург – прибывающим из этих стран лицам, не привитым от COVID-19 и не переболевшим этим заболеванием, нужно будет провериться перед поездкой и изолироваться на 10 дней по прибытии.