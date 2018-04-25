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С понедельника в Литве планируется ввести карантин: возможные 15 ограничений

Фото pixabay.com

В Литве, с понедельника, для предотвращения распространения коронавируса, правительство планирует объявить карантин .

Этот вопрос обсуждается на заседании правительства. BNS вводит наиболее важные рассматриваемые ограничения:

  1. Въезд в страну иностранцам запрещен, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажа, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих право жить и работать в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Гуманитарный коридор для граждан Латвии и Эстонии, чтобы добраться до их стран, будет временно закрыт.
  2. Сокращение пунктов пересечения границы, через которые можно попасть на территорию Литвы.
  3. Гражданам Литвы запрещается путешествовать в любую страну, пораженную коронавирусом, любыми видами транспорта. Также рассматривается возможность запрета выезда из-за границы в иных целях, чем работа.
  4. Закрытие магазинов, кроме продуктовых магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, продовольственных рынков.
  5. Запрет на деятельность кафе и баров, за исключением служб доставки.
  6. Запрет на любые общественные мероприятия, как в помещении, так и на открытом воздухе.
  7. Круизным судам запрещается заходить в Клайпедский морской порт.
  8. Административным госучреждениям запрещено предоставлять услуги не первой необходимости.
  9. Запрещено посещать пациентов в медицинских учреждениях, в тюрьмах — заключенных.
  10. Запрещено предоставлять спа, реабилитационные услуги, если они не связаны с лечением, запрет на работу парикмахерскими и салонами красоты.
  11. Ограничение количества пассажиров в вагонах и поездах, чтобы поддерживать необходимое расстояние между пассажирами. Рекомендуется распространить это и на городской транспорт.
  12. Гостиницы, в случае необходимости, должны будут вводить карантин людей, за это должно платить государство.
  13. Учебные заведения остаются закрытыми.
  14. Запланированные операции в медицинских учреждениях откладываются, за исключением оказания необходимой медицинской помощи, отмена реабилитации, стоматологических услуг, плановых прививок.
  15. Работникам государственного и частного секторов рекомендуется работать дома.

Невыполнение любого из этих обязательств может привести к административной и уголовной ответственности.

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