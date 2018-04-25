С понедельника в Литве планируется ввести карантин: возможные 15 ограничений

В Литве, с понедельника, для предотвращения распространения коронавируса, правительство планирует объявить карантин .
Этот вопрос обсуждается на заседании правительства. BNS вводит наиболее важные рассматриваемые ограничения:
- Въезд в страну иностранцам запрещен, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажа, членов семей граждан Литвы, лиц, имеющих право жить и работать в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Гуманитарный коридор для граждан Латвии и Эстонии, чтобы добраться до их стран, будет временно закрыт.
- Сокращение пунктов пересечения границы, через которые можно попасть на территорию Литвы.
- Гражданам Литвы запрещается путешествовать в любую страну, пораженную коронавирусом, любыми видами транспорта. Также рассматривается возможность запрета выезда из-за границы в иных целях, чем работа.
- Закрытие магазинов, кроме продуктовых магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, продовольственных рынков.
- Запрет на деятельность кафе и баров, за исключением служб доставки.
- Запрет на любые общественные мероприятия, как в помещении, так и на открытом воздухе.
- Круизным судам запрещается заходить в Клайпедский морской порт.
- Административным госучреждениям запрещено предоставлять услуги не первой необходимости.
- Запрещено посещать пациентов в медицинских учреждениях, в тюрьмах — заключенных.
- Запрещено предоставлять спа, реабилитационные услуги, если они не связаны с лечением, запрет на работу парикмахерскими и салонами красоты.
- Ограничение количества пассажиров в вагонах и поездах, чтобы поддерживать необходимое расстояние между пассажирами. Рекомендуется распространить это и на городской транспорт.
- Гостиницы, в случае необходимости, должны будут вводить карантин людей, за это должно платить государство.
- Учебные заведения остаются закрытыми.
- Запланированные операции в медицинских учреждениях откладываются, за исключением оказания необходимой медицинской помощи, отмена реабилитации, стоматологических услуг, плановых прививок.
- Работникам государственного и частного секторов рекомендуется работать дома.
Невыполнение любого из этих обязательств может привести к административной и уголовной ответственности.
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