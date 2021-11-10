С понедельника в Литве только медицинские маски, ждут другие ужесточения

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

В среду правительство договорилось разрешить с понедельника носить только медицинские маски для лица или респираторы в местах, где они являются обязательными. С декабря также будет обязанность носить маски в начальных классах — в настоящее время это требуется только для старшеклассников.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что в понедельник правительство должно принять часть запланированных мер.

Среди запланированных ужесточений — требование о паспорте возможности с 12 лет, изоляция после контакта с пациентами с COVID-19, даже для некоторых вакцинированных лиц. Планируется, что с декабря для получения паспорта больше не будет приниматься экспресс-тест на антигены, а сам документ будет действителен максимум семь месяцев.

Планируется разрешить вакцинацию бустерной дозой от COVID-19 раньше, чем через четыре месяца после полной вакцинации, а не через полгода как сейчас.

Кабинет министров также обсудил план дальнейшего ужесточения в случае нехватки реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. В документе отмечается, что при достижении лимита в 215 коек будет введен запрет на проведение мероприятий, установив максимальное количество зрителей или процент заполняемой площади. Будет ограничена деятельность ночных клубов, предприятий общественного питания, непродовольственных магазинов, мест отдыха и развлечений. Будет введена обязанность соблюдать расстояние между столиками, ограничение рассадки посетителей. При достижении лимита в 240 коек будут введены существенные карантинные ограничения.

Заместитель министра здравоохранения Аушра Билотене Мотеюнене, подчеркнула, что в ближайшие две недели ожидается увеличение показателей заболеваемости и смертности, а также количества госпитализаций, включая количество занятых коек в реанимации.

Информация ЛК по сообщению BNS