С понедельника в Литву запрещается прибывать иностранцам из Болгарии и Румынии

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Удлиняется список стран, из которых запрещен въезд в Литву иностранцам: с понедельника к ним присоединятся Болгария и Румыния.

По-прежнему в Литву не впускают иностранных граждан, проживающих в Швеции, Люксембурге и Португалии, сообщило Министерство здравоохранения.

Гражданам Литвы, возвращающимся из этих пяти стран, требуется обязательная 14-дневная самоизоляция, подтвердил в пятницу своим указом министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Изоляция по прибытии рекомендуется гражданам Хорватии и Чехии, а также законно проващивающим в них гражданам всех стран, в том числе и гражданам Литвы.

Иностранцы могут прибывать в Литву из третьих стран только с разрешения ответственных литовских ведомств, в зависимости от характера запроса – МИД, Министерства социальной защиты и труда, и других.

Список стран, въезд из которых запрещен, обновляется еженедельно, с учетом эпидемиологических показателей.

Граждане Литвы могут вернуться на родину из любой страны, но если они возвращаются из особо затронутых коронавирусом государств, то есть стран, где заболеваемость за последние две недели превышает 25 случаев на 100 тыс., они обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.



BNS