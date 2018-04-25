С понедельника возвращающиеся самолетами и паромами будут обязаны регистрироваться в НЦОЗ

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С понедельника все возвращающиеся из-за границы воздушным или морским транспортом будут обязаны заполнять анкету Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), сообщается в решении министра здравоохранения Аурелеюса Вяриги, подписанном в пятницу.

При возвращении будет необходимо заполнять бумажную анкету или регистрироваться в НЦОЗ электронным способом. Возвращающимся в Литву жителям также будет необходимо подать специалистам НЦОЗ заполненную бумажную анкету или подтверждение электронной регистрации в НЦОЗ.

Анкеты обязаны раздавать перевозчики, организаторы поездок, они же могут информировать пассажиров о возможности заполнения анкеты электронным способом.

В среду директор НЦОЗ Р. Лингене отметила, что регистрация будет проводится с соблюдением требований по защите персональных данных.

Кроме того, если ситуация будет и дальше ухудшаться, регистрироваться будут обязаны и участники различных мероприятий.