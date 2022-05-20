С посольства Литвы в Швеции сорван украинский флаг 

С посольства Литвы в Швеции был сорван украинский флаг, подтвердила BNS в пятницу пресс-атташе министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.
«Имел место хулиганский выпад против нашего посольства в Швеции «, – сказала BNS Витауте Шмайжите-Кулешене.
По ее словам, украинский флаг был сорван со здания посольства, но литовский триколор, висевший рядом, не тронут.
«К этому готовились. Очевидно, что до этого флага было сложно дотянуться, пришлось и веревки перерезать», — сказала представитель министра.
Об инциденте сообщили в местную полицию и МИД Швеции.
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