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С посольства Литвы в Швеции сорван украинский флаг 

Nuotrauka BNS/ Irmantas Gelūnas

С посольства Литвы в Швеции был сорван украинский флаг, подтвердила BNS в пятницу пресс-атташе министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса. 

«Имел место хулиганский выпад против нашего посольства в Швеции «, – сказала BNS Витауте Шмайжите-Кулешене. 

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По ее словам, украинский флаг был сорван со здания посольства, но литовский триколор, висевший рядом, не тронут.

«К этому готовились. Очевидно, что до этого флага было сложно дотянуться, пришлось и веревки перерезать», — сказала представитель министра.

Об инциденте сообщили в местную полицию и МИД Швеции.

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