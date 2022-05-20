С посольства Литвы в Швеции сорван украинский флаг 

По ее словам, украинский флаг был сорван со здания посольства, но литовский триколор, висевший рядом, не тронут.

«К этому готовились. Очевидно, что до этого флага было сложно дотянуться, пришлось и веревки перерезать», — сказала представитель министра.

Об инциденте сообщили в местную полицию и МИД Швеции.

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