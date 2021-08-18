С приближением учений «Запад» провокаций на границе может быть больше – В. Чмилите-Нильсен

После того, как двенадцать белорусских пограничников во вторник незаконно пересекли границу Литвы, председатель литовского сейма Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что с приближением учений «Запад» провокаций на границе может быть и больше.
Действия должностных лиц минского режима осуждают также главы парламентов Эстонии и Латвии, глава Европейского парламента (ЕП), они также говорят, что на такое нужно обязательно реагировать.
«Это очень серьезная и опасная провокация. Как мы только что обсудили, на уровне председателей парламентов мы хотели бы обратиться к председателям парламентов государств Европейского союза (ЕС), возможно, председателям парламентов стран НАТО, обратив внимание на такое недопустимое поведение и эти действия», – сказала В. Чмилите-Нильсен в среду журналистам в Вильнюсском районе, в Мядининкай.
«Следует констатировать, что, видимо, в связи с подготовкой к учениям «Запад» таких провокаций может быть и больше. Очень важно, чтобы мы реагировали на них и чтобы эта реакция была солидарной», – добавила она.
Глава сейма Литвы в среду в Мядининкай обсудила ситуацию на границе с Беларусью вместе с председателем ЕП Давидом Сассоли, эстонским и латвийской коллегами Юри Ратасом и Инарой Мурниеце.
«Я считаю, что необходимо реагировать на такие вещи, когда нарушается территория другого суверенного государства. Это знак враждебности, и мы точно знаем, что Беларусь и режим (Александра — ред.) Лукашенко могут стать очень опасными», – подчеркнул Д. Сассоли.
«Я думаю, что это другой уровень, когда белорусские пограничники переступают государственную границу, с этим нельзя мириться, это серьезный сигнал», – сказал председатель Рийгикогу Ю. Ратас.
Глава сейма Латвии сказала, что подобных провокаций в стране еще не было, однако этого можно ожидать в будущем, особенно в преддверии учений «Запад».
«Пока подобных провокаций в Латвии еще не было, однако кто знает, что будет дальше. Поскольку методы меняются, мы считаем, что применяются новые технологии, приближаются учения «Запад», о которых нам тоже следует очень серьезно думать», – сказала И. Мурниеце.
12 белорусских пограничников в экипировке спецназа в Шальчининском районе, в так называемой Девенишкской петле, во вторник втолкнули в Литву группу из 35 мигрантов и сами незаконно перешли госграницу.
Литовские пограничники несколько раз предупредили белорусов, которые вскоре вернулись на территорию своей страны.
Министр внутренних дел Агне Билотайте назвала этот инцидент «дерзкой провокацией» и сказала, что принято решение усилить охрану границы».
Как сообщают ведомства Минска, в сентябре в российско-белорусских учениях «Запад-2021» будет задействовано около 13 тысяч военнослужащих.