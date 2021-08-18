С приближением учений «Запад» провокаций на границе может быть больше – В. Чмилите-Нильсен

«Следует констатировать, что, видимо, в связи с подготовкой к учениям «Запад» таких провокаций может быть и больше. Очень важно, чтобы мы реагировали на них и чтобы эта реакция была солидарной», – добавила она.

Глава сейма Литвы в среду в Мядининкай обсудила ситуацию на границе с Беларусью вместе с председателем ЕП Давидом Сассоли, эстонским и латвийской коллегами Юри Ратасом и Инарой Мурниеце.

«Я считаю, что необходимо реагировать на такие вещи, когда нарушается территория другого суверенного государства. Это знак враждебности, и мы точно знаем, что Беларусь и режим (Александра — ред.) Лукашенко могут стать очень опасными», – подчеркнул Д. Сассоли.

«Я думаю, что это другой уровень, когда белорусские пограничники переступают государственную границу, с этим нельзя мириться, это серьезный сигнал», – сказал председатель Рийгикогу Ю. Ратас.

Глава сейма Латвии сказала, что подобных провокаций в стране еще не было, однако этого можно ожидать в будущем, особенно в преддверии учений «Запад».

«Пока подобных провокаций в Латвии еще не было, однако кто знает, что будет дальше. Поскольку методы меняются, мы считаем, что применяются новые технологии, приближаются учения «Запад», о которых нам тоже следует очень серьезно думать», – сказала И. Мурниеце.

12 белорусских пограничников в экипировке спецназа в Шальчининском районе, в так называемой Девенишкской петле, во вторник втолкнули в Литву группу из 35 мигрантов и сами незаконно перешли госграницу.

Литовские пограничники несколько раз предупредили белорусов, которые вскоре вернулись на территорию своей страны.

Министр внутренних дел Агне Билотайте назвала этот инцидент «дерзкой провокацией» и сказала, что принято решение усилить охрану границы».

Как сообщают ведомства Минска, в сентябре в российско-белорусских учениях «Запад-2021» будет задействовано около 13 тысяч военнослужащих.