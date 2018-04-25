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TOP,Новости,Политика

С приближением выборов лидер «аграриев» Р. Карбаускис покидает посты в сейме Литвы

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Лидер правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) в пятницу сообщил, что уходит с должностей главы фракции и Комитета по культуре в сейме, а возглавить список партии на выборах в сейм предложил премьеру Саулюсу Сквернялису.

Премьер-министр говорит, что эти новости стали для него неожиданностью, и свой комментарий обещает предоставить в понедельник. 

Будет уделять внимание регионам 

Р. Карбаускис сказал, что отказ от должностей в сейме позволит ему уделять больше времени встречам с избирателями на мероприятиях и поездкам по самоуправлениям в преддверии парламентских выборов.

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«На ближайшем заседании совета будет решение, кто мог бы сменить меня на посту главы фракции, и, соответственно, будем искать решение, кто мог бы сменить на позиции председателя комитета, чтобы у меня было достаточно времени и посещать мероприятия, и ездить по самоуправлениям», – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис после заседания совета ЛСКЗ.

Р. Карбаускис сказал, что останется председателем партии, примет участие в выборвх и будет главой избирательного штаба.

По его словам, возглавить список С. Сквернялису предложено с учетом его рейтингов.

«Если С. Сквернялис будет участвовать в выборах и сможет, то было бы логично, чтобы он занял такую же позицию, как и на прошлых выборах, так как у него самый высокий рейтинг», – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис.

«Скорее всего, да», – ответил он на вопрос, означает ли это первый номер в списке.

С. Сквернялис не комментирует

Премьер С. Сквернялис сказал, что услышал эти новости от позвонившего ему журналиста BNS.

«Ничего комментировать не буду. Впервые услышал от вас. Спасибо, поговорим в понедельник, хороших выходных»  – сказал премьер.

Р. Карбаускис сказал, что сейчас не ясно, под каким номером в списке будет баллотироваться он сам.

«Партия определится, каким мне быть – 141-м или вторым, как партия решит» – сказал лидер «аграриев».

«Тот, у кого самый высокий рейтинг, возглавляет список, а кто второй, третий и четвертый или кто они, мы договоримся»,  – сказал Р. Карбаускис.

Он также пока не знает, в каком одномандатном округе мог бы баллотироваться.

По словам председателя ЛСКЗ, при подборе кандидатур для одномандатных округов «прежде всего» говорят об избранных в них членах сейма.

Как сказал Р. Карбаускис, некоторые одномандатные округа будут предложены и людям, «которые довольно хорошо известны в обществе», но не являются членами сейма. Их фамилии Р. Карбаускис не назвал.

По его словам, в связи с одномандатными округами также думают о сотрудничестве с партнерами по коалиции, чтобы не выдвигать кандидатов там, где у них есть сильные политики. 

Выборы в сейм состоятся 11 октября.

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