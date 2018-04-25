С пятницы в Литве введен запрет на все массовые мероприятия, включая личные праздники

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Чтобы остановить распространение коронавируса, правительство Литвы с пятницы на две недели запретит все массовые мероприятия в закрытых и открытых общественных пространствах, включая личные праздники, некоторые исключения будут сделаны только для спортивных и культурных мероприятий.

По предложению МВД кабмин на две недели запретит все личные праздники в закрытых и открытых общественных пространствах, спортивные мероприятия можно будет проводить только без зрителей.

Также будут ограничиваться потоки покупателей в магазинах, торговых центрах, на рынках и других публичных местах торговли, здесь должно быть обеспечено 10 кв. метров на одного посетителя.

В ограничениях намечено, что на культурных мероприятиях в закрытых помещениях может быть до 300 зрителей, в открытых пространствах — до 400.

Запреты вступят в силу в пятницу и будут действовать до 13 ноября, они не будут распространяться на похороны.

В Литве в последние недели отмечается сильный рост новых случаев коронавируса, по новейшим данным, заболеваемость составляет 168,2 случая на 100 тыс. человек.