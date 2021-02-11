С расширением статистики смертности от COVID-19 стал виден истинный масштаб– А. Дулькис

«Именно эта наша измененная методика на самом деле расширила это понятие смерти, и да, по ней можно сделать вывод, что столько-то и столько людей умерли непосредственно от COVID-19, и почти в два раза больше тех, кто умер и при этом у него был диагноз коронавируса», – сказал министр.

Глава Департамента статистики Юрате Петраускене отметила, что департамент ввел три определения смерти для более подробного предоставления этих показателей.

Аналитик департамента Йонас Бачялис сказал, что первая из трех объявляемых цифр, не изменилась, она рассчитывается по самому узкому определению смерти от COVID-19. Два других показателя включают друг друга.

«Последний, самый интересный, он сопоставим, например, с Соединенным Королевством: если у человека был выявлен COVID-19 и если этот человек скончался в течение 28 дней с момента диагноза, то эта смерть классифицируется как смерть от COVID-19», – пояснил аналитик.

Он подчеркнул, что в эту статистику не включаются случаи, когда человек умирает по внешним причинам, например, насильственной смертью.

Математик Вайдотас Жемлис-Балявичюс, участвующий в работе Экспертной группы по вопросам, связанным с управлением COVID-19, в своей публикации в «Фейсбуке» отметил, что новая статистика практически объясняет все избыточные смерти.

«Поэтому не карантин убивает людей, а COVID-19. (…) Динамика также четко свидетельствует о том, что именно введенные ограничения способствовали сокращению смертей. Жаль, что лишь сейчас мы увидели истинную цену эпидемии», – написал он.

Ранее Департамент статистики сообщал, что в прошлом году в Литве скончалось на 13% или на 5,1 тыс. людей больше, чем в 2019 году.

Это был крупнейший рост смертности за последние годы с 1990 года.