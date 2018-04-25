default image
Коронавирусом болеет 61 ученик, на самоизоляции - более тысячи человек

Подробнее...
default image
В Британии началась вторая волна коронавируса - Джонсон

Подробнее...
default image
Основная часть жителей поддерживает реакцию властей на события в Беларуси - опрос

Подробнее...
default image
Гутерриш: пандемия обнулила 25 лет прогресса в достижении Целей устойчивого развития

Подробнее...
default image
С ростом числа новых случаев COVID-19 в Литве будет решаться вопрос мер

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждено 70 новых случаев коронавируса, общее число – 3814

Подробнее...
default image
В Мадриде с 21 сентября вводят частичный карантин в "красных зонах"

Подробнее...
default image
Правительство дополнительно выделило на организацию выборов в сейм 3,9 млн евро

Подробнее...
default image
Организаторы назвали варианты Евровидения 2021

Подробнее...
default image
Показатели COVID-19 ухудшаются везде, Литва лучше готова – Г.Науседа

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: Литва просит постоянного внимания США к БелАЭС

Подробнее...
default image
Папа Римский озвучил свои требования к вакцине от коронавируса

Подробнее...
default image
Драма «Стрельцов» - рожден, чтобы стать звездой футбола

Подробнее...
default image
«Невидимые» волны эмиграции

Подробнее...
default image
Осенней распродажи Jamam не будет

Подробнее...
default image
Цены в странах Балтии

Подробнее...
default image
Последняя сессия этого созыва

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
Бюджет студента

Подробнее...
default image
Создание Государственного банка развития

Подробнее...
default image
Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Подробнее...
default image
Альтернатива газовому баллону

Подробнее...
default image
Новый этап интеграции ромов

Подробнее...
default image
Суицид: кто в группе риска

Подробнее...
default image
Налог на недвижимость

Подробнее...
default image
Из-за COVID-19 в Расейняйском районе Литвы запрещены публичные мероприятия

Подробнее...
default image
В угоду велосипедистам

Подробнее...
default image
В статусе безработного

Подробнее...
default image
Страны Балтии должны стремиться к устойчивой экономике – экономист

Подробнее...
default image
Новшества в школах Литвы

Подробнее...
default image
Литву не пугает жесткий «брекзит»

Подробнее...
default image
За прошедшие сутки выявлено 80 новых случаев коронавируса

Подробнее...
default image
В первом полугодии прибыль банков Литвы сократилась на 29% до 128 млн евро

Подробнее...
default image
Как распознать банковского мошенника?

Подробнее...
default image
«Влюбленные берега» должны вернуться

Подробнее...
default image
Промышленный спад в Литве и июле – крупнейший в Балтии

Подробнее...
default image
На коронавирусном фронте

Подробнее...
default image
Энергетические инновации

Подробнее...
default image
Минфин: экономика Литвы в этом году должна сократиться на 1,5%

Подробнее...
default image
Александр Грачев: «Покидая Литву, душой остаюсь с вами»

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

С ростом числа новых случаев COVID-19 в Литве будет решаться вопрос мер

За минувшие выходные дни в Литве значительно выросло число новых случаев коронавируса, поэтому в понедельник Комитет по контролю над COVID-19 будет решать на своем заседании вопрос мер по контролю над распространением вируса. 

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал, что на заседании планируется принять «новые тактические решения, которые позволят сократить ускорение распространения вируса без остановки жизни в стране». 

Глава правительства осознает, что новая реальность жизни с вирусом утомляет людей, но лишь «общественная сознательность по защите себя и окружающих является наиболее действенной мерой», до тех пор, пока будет изобретена вакцина.

«Почти 100 новых случаев заражения за сутки – действительно много. Слишком много. Однако я хочу всех успокоить и напомнить, что мы подготовились и знаем, что нужно делать», – отметил премьер.

В субботу в Литве сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки  – 99.  Больше всего новых случаев за сутки до сих пор составляло 90, во время пика эпидемии в апреле. В целом за выходные выявлено 179 новых случаев коронавируса. 

Крупнейшая вспышка сейчас в больнице города Радвилишкис. В воскресенье Национальный центр общественного здоровья сообщил, что в целом с этим очагом связаны 57 случаев. 

В субботу Комиссия по экстремальным ситуациям Радвилишского района решила, что для контроля над распространением вируса с понедельника ученики 5-12 классов будут обучаться удаленно, устанавливается неформальное воспитание, отзываются мероприятия. В понедельник в городе открывается мобильный пункт проверки на COVID-19.  

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига указом главы оперативного центра указала местным властям создать условия для того, чтобы тест на коронавирус смой пройти каждый желающий житель района. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.