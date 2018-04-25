С ростом числа новых случаев COVID-19 в Литве будет решаться вопрос мер

За минувшие выходные дни в Литве значительно выросло число новых случаев коронавируса, поэтому в понедельник Комитет по контролю над COVID-19 будет решать на своем заседании вопрос мер по контролю над распространением вируса.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал, что на заседании планируется принять «новые тактические решения, которые позволят сократить ускорение распространения вируса без остановки жизни в стране».

Глава правительства осознает, что новая реальность жизни с вирусом утомляет людей, но лишь «общественная сознательность по защите себя и окружающих является наиболее действенной мерой», до тех пор, пока будет изобретена вакцина.

«Почти 100 новых случаев заражения за сутки – действительно много. Слишком много. Однако я хочу всех успокоить и напомнить, что мы подготовились и знаем, что нужно делать», – отметил премьер.

В субботу в Литве сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки – 99. Больше всего новых случаев за сутки до сих пор составляло 90, во время пика эпидемии в апреле. В целом за выходные выявлено 179 новых случаев коронавируса.

Крупнейшая вспышка сейчас в больнице города Радвилишкис. В воскресенье Национальный центр общественного здоровья сообщил, что в целом с этим очагом связаны 57 случаев.

В субботу Комиссия по экстремальным ситуациям Радвилишского района решила, что для контроля над распространением вируса с понедельника ученики 5-12 классов будут обучаться удаленно, устанавливается неформальное воспитание, отзываются мероприятия. В понедельник в городе открывается мобильный пункт проверки на COVID-19.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига указом главы оперативного центра указала местным властям создать условия для того, чтобы тест на коронавирус смой пройти каждый желающий житель района.