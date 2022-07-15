С ростом случаев COVID-19 можно вновь проводить исследования по секвенированию

По его словам, если заболеваемость продолжит расти, как сейчас, с середины августа к подсчету подключится Национальная лаборатория надзора за общественным здоровьем (НЛНОЗ), и тогда появится возможность воспользоваться помощью Европейского центра профилактики и контроля болезней (ECDC) и Европейской Комиссии в проведении этих исследований.

«Так работает система — она не остановлена, у вас просто есть или нет материала», — сказал Дулькис.

По словам министра, в настоящее время в Европейском Союзе только 15 стран могут проводить подсчет последовательностей ДНК на основе количества образцов.

«Их данные в настоящее время показывают нам, что почти в 70% уже преобладают те омикронные дополнительные подтипы, которые начали увеличивать уровень заболеваемости здесь», — сказал он.

Однако Дулькис подчеркнул, что нет данных о том, что эти подтипы вызывают более тяжелые формы заболевания.

В начале июля НЛНОЗ объявила, что готова возобновить исследования секвенирования, если «будет политическая воля».

В лаборатории тогда заявили, что после отмены чрезвычайного положения из-за COVID-19 в стране с 1 мая, распоряжения начальника оперативного отдела и министра здравоохранения, разрешающие использование образцов пациентов для секвенирования тестов и оплату их, также перестали быть действительными.

Заболеваемость COVID-19, достигшая своего пика в феврале этого года, впоследствии последовательно снижалась и с весны была относительно низкой, но в последние недели фиксируется ее рост.

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