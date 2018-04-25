С ростом заболеваний, часть больниц Литвы готовят резервные мощности

В Вильнюсе заполнено более половины коек

В Вильнюсской клинике Сантарос в настоящее время занято 60% коек отведенных для больных COVID-19: пять пациентов лечатся в реанимации, 45 — в отделении. Больница может принять еще 37 пациентов, 20 мест имеется в реанимации.

По словам директора клиники Сантарос Аушры Билотене-Мотеюниене, больница уже во время первой волны пандемии коронавируса реорганизовала свою деятельность и освободила часть отделений.

В настоящее время в больнице также готовятся дополнительные места.

«Сейчас отделение нефрологии реорганизовано, в нем будет дополнительно 30 коек», — сказала А. Билотене-Мотеюнене.

В Каунасе могут потребоваться резервные мощности на следующей неделе

По словам доцента Каунасской клиники Вайдотаса Гурскиса, на следующей неделе здесь могут понадобиться резервные мощности.

«Ситуация постоянно меняется, и занятость койко-мест увеличивается с каждым днем. В настоящее время рассматривается несколько вариантов согласно утвержденному весной плану оказания и организации медицинских услуг в Каунасском районе», — сказал врач.

В настоящее время Каунасская больница, которая является главной больницей Каунасского региона, где лечат пациентов с COVID-19, занято около 60 койко-мест из 100 существующих, а в реанимационном отделении занято половина из шести коек.

«Поскольку в регионе имеется в наличии достаточное количество коек, в настоящее время анализируется, где лучше всего организовать прием все растущего потока пациентов больных COVID-19, чтобы свести к минимуму отказ в оказании плановой помощи другим группам пациентов. Если тенденция заполненности коек останется такой же, то уже на следующей неделе пациентов начнут размещать на резервные койки в региональных учреждениях здравоохранения », — сообщил В. Гурскис.

В Клайпеде освободили койки в других отделениях

Главный врач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис,, на состоявшемся в среду заседании Клайпедского самоуправления по вопросам управления COVID-19 сказал, что число пациентов, инфицированных коронавирусом, растет с каждым днем.

«В настоящее время у нас 33 пациента с коронавирусом, трое из которых находятся в отделении интенсивной терапии, один пациент очень сложный, шестеро получают кислород, но мы стараемся, кого можно выписать на самоизоляцию или перевести в Абромишкес или в другое место », — сказал он.

«Количество пациентов растет с каждым днем. Несколько дней назад мы оборудовали дополнительно еще пятнадцать коек в психиатрическом отделении, а сегодня мы освободили еще 30 коек в отделении внутренних болезней, чтобы мы могли расшириться», — сказал он.

В настоящее время в больнице имеется 105 коек для пациентов с COVID-19, но на самом деле здесь могут разместиться около 80-90 пациентов, поскольку в некоторых более крупных палатах иногда размещается меньше людей, например члены одной семьи.

«В случае необходимости, как весной, мы можем освободить весь инфекционный корпус и передать его для больных ковидом», — сказал Янушонис.

В Шяуляй готовятся дополнительные кровати

Директор Шяуляйской республиканской больницы Ремигиюс Мажейка сообщил BNS, что больница к следующей неделе готовит еще 15 коек к имеющимся 81 и 8 в реанимации.

«Пока что мы делаем все возможное, чтобы не приблизиться к той переполненности, когда у нас не будет больше мест в больнице для пациентов. На сегодняшний день у нас готова 81 койка, заполнено более 50, за сутки прибывает пять-шесть, иногда восемь пациентов. Бывает, конечно, что этих пациентов и выписывают, по разному бывает», — сказал Р. Мажейка.

В терапевтическом корпусе, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возможности, по его словам, уже исчерпаны, поэтому пациентов по-прежнему будут переводить в одно из хирургических отделений больницы.

Если ситуация ухудшится и все эти места будут заполнены, больница начнет ограничивать плановую помощь.

«Если возникнут проблемы из-за оказания необходимой помощи, то мы, конечно, для лечения пациентов задействуем районные больницы », — сказал Р. Мажейка.

Ситуация в Паневежисе неплохая

Представитель Паневежской республиканской больницы Витаутас Ряубишкис сказал, что нынешнего количества коек в медицинском учреждении еще достаточно.

«Инфекционная больница в настоящее время готовит 40 коек для пациентов с COVID-19. На данный момент занято около 18 коек, то есть 47,5 процента, так что определенный резерв у нас еще есть », — сказал он.

Ситуация в районе, по словам представителя больницы, по-прежнему одна из лучших в стране, но неизвестно, как она будет развиваться в будущем. Поэтому предусмотрено, что в случае необходимости для пациентов с COVID-19 может быть отведена вся инфекционная больница.

«Больница готова установить до 108 коек, но в этом случае, конечно, следует приостановить предоставление тех необходимых услуг, которые в настоящее время предоставляются в инфекционной больнице», — сказал В. Ряубишкис.

В настоящее время в больницах Литвы проходят лечение 239 пациентов с COVID-19, из них 88 — с кислородными масками, 18 — в реанимации и 7 — на вентиляции легких.

Информация ЛК по сообщению BNS