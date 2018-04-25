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С ростом заболеваний, часть больниц Литвы готовят резервные мощности

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Литве, увеличилась заполненность больниц, а некоторые уже готовят резервные мощности.

Врачи подчеркивают, что, несмотря на отсутствие недостатка коек, жители должны проявлять максимальную осторожность, чтобы система здравоохранения не испытала слишком большой нагрузки.

«Главное, чтобы больницы не были переполнены, но это может произойти очень быстро, если инфекция распространится в обществе. Сегодня самое время серьезно задуматься о том, что делать, чтобы вирус не распространялся — это главное », — предупредил директор республиканской больницы Шяуляй Ремигиюс Мажейка.

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В Вильнюсе заполнено более половины коек

В Вильнюсской клинике Сантарос в настоящее время занято 60% коек отведенных для больных COVID-19: пять пациентов лечатся в реанимации, 45 — в отделении. Больница может принять еще 37 пациентов, 20 мест имеется в реанимации.

По словам директора клиники Сантарос Аушры Билотене-Мотеюниене, больница уже во время первой волны пандемии коронавируса реорганизовала свою деятельность и освободила часть отделений.

В настоящее время в больнице также готовятся дополнительные места.

«Сейчас отделение нефрологии реорганизовано, в нем будет дополнительно 30 коек», — сказала А. Билотене-Мотеюнене.

В Каунасе могут потребоваться резервные мощности на следующей неделе

По словам доцента Каунасской клиники Вайдотаса Гурскиса, на следующей неделе здесь могут понадобиться резервные мощности.

«Ситуация постоянно меняется, и занятость койко-мест увеличивается с каждым днем. В настоящее время рассматривается несколько вариантов согласно утвержденному весной плану оказания и организации медицинских услуг в Каунасском районе», — сказал врач.

В настоящее время Каунасская больница, которая является главной больницей Каунасского региона, где лечат пациентов с COVID-19, занято около 60 койко-мест из 100 существующих, а в реанимационном отделении занято половина из шести коек.

«Поскольку в регионе имеется в наличии достаточное количество коек, в настоящее время анализируется, где лучше всего организовать прием все растущего потока пациентов больных COVID-19, чтобы свести к минимуму отказ в оказании плановой помощи другим группам пациентов. Если тенденция заполненности коек останется такой же, то уже на следующей неделе пациентов начнут размещать на резервные койки в региональных учреждениях здравоохранения », — сообщил В. Гурскис.

В Клайпеде освободили койки в других отделениях

Главный врач Клайпедской университетской больницы Винсас Янушонис,, на состоявшемся в среду заседании Клайпедского самоуправления по вопросам управления COVID-19 сказал, что число пациентов, инфицированных коронавирусом, растет с каждым днем.

«В настоящее время у нас 33 пациента с коронавирусом, трое из которых находятся в отделении интенсивной терапии, один пациент очень сложный, шестеро получают кислород, но мы стараемся, кого можно выписать на самоизоляцию или перевести в Абромишкес или в другое место », — сказал он.

«Количество пациентов растет с каждым днем. Несколько дней назад мы оборудовали дополнительно еще пятнадцать коек в психиатрическом отделении, а сегодня мы освободили еще 30 коек в отделении внутренних болезней, чтобы мы могли расшириться», — сказал он.

В настоящее время в больнице имеется 105 коек для пациентов с COVID-19, но на самом деле здесь могут разместиться около 80-90 пациентов, поскольку в некоторых более крупных палатах иногда размещается меньше людей, например члены одной семьи.

«В случае необходимости, как весной, мы можем освободить весь инфекционный корпус и передать его для больных ковидом», — сказал Янушонис.

В Шяуляй готовятся дополнительные кровати

Директор Шяуляйской республиканской больницы Ремигиюс Мажейка сообщил BNS, что больница к следующей неделе готовит еще 15 коек к имеющимся 81 и 8 в реанимации.

«Пока что мы делаем все возможное, чтобы не приблизиться к той переполненности, когда у нас не будет больше мест в больнице для пациентов. На сегодняшний день у нас готова 81 койка, заполнено более 50, за сутки прибывает пять-шесть, иногда восемь пациентов. Бывает, конечно, что этих пациентов и выписывают, по разному бывает», — сказал Р. Мажейка.

В терапевтическом корпусе, где проходят лечение пациенты с COVID-19, возможности, по его словам, уже исчерпаны, поэтому пациентов по-прежнему будут переводить в одно из хирургических отделений больницы.

Если ситуация ухудшится и все эти места будут заполнены, больница начнет ограничивать плановую помощь.

«Если возникнут проблемы из-за оказания необходимой помощи, то мы, конечно, для лечения пациентов задействуем районные больницы », — сказал Р. Мажейка.

Ситуация в Паневежисе неплохая

Представитель Паневежской республиканской больницы Витаутас Ряубишкис сказал, что нынешнего количества коек в медицинском учреждении еще достаточно.

«Инфекционная больница в настоящее время готовит 40 коек для пациентов с COVID-19. На данный момент занято около 18 коек, то есть 47,5 процента, так что определенный резерв у нас еще есть », — сказал он.

Ситуация в районе, по словам представителя больницы, по-прежнему одна из лучших в стране, но неизвестно, как она будет развиваться в будущем. Поэтому предусмотрено, что в случае необходимости для пациентов с COVID-19 может быть отведена вся инфекционная больница.

«Больница готова установить до 108 коек, но в этом случае, конечно, следует приостановить предоставление тех необходимых услуг, которые в настоящее время предоставляются в инфекционной больнице», — сказал В. Ряубишкис.

В настоящее время в больницах Литвы проходят лечение 239 пациентов с COVID-19, из них 88 — с кислородными масками, 18 — в реанимации и 7 — на вентиляции легких.

Информация ЛК по сообщению BNS

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