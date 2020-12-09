С ростом заражений И. Шимоните просит С. Сквярнялиса ужесточить карантин

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Литве назначенный премьер Игрида Шимоните просит Саулюса Сквярнялиса, завершающего работу на премьерском посту, как можно быстрее принять решения, ужесточающие карантинные условия.

«Каждый день промедления стоит жизней и здоровья людей. Решения, не принятые сегодня, будут означать потерянные жизни людей в течение всего предстоящего месяца», – отметила И. Шимоните в опубликованном в среду заявлении.

«Если вся литовская система здравоохранения «перегорит», не выдерживая числа госпитализируемых болеющих, и не будет обеспечивать нужной, своевременной и квалифицированной помощи, последствия будут особенно тяжкими – уже сейчас показатели избыточной смертности пугающие», – сказала И. Шимоните.