С ростом заражений И. Шимоните просит С. Сквярнялиса ужесточить карантин

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Литве назначенный премьер Игрида Шимоните просит Саулюса Сквярнялиса, завершающего работу на премьерском посту, как можно быстрее принять решения, ужесточающие карантинные условия.
«Каждый день промедления стоит жизней и здоровья людей. Решения, не принятые сегодня, будут означать потерянные жизни людей в течение всего предстоящего месяца», – отметила И. Шимоните в опубликованном в среду заявлении.
«Если вся литовская система здравоохранения «перегорит», не выдерживая числа госпитализируемых болеющих, и не будет обеспечивать нужной, своевременной и квалифицированной помощи, последствия будут особенно тяжкими – уже сейчас показатели избыточной смертности пугающие», – сказала И. Шимоните.
Кабинет министров уже не планирует вновь ужесточать карантинные условия, которые стали строже с этой среды.
Между тем, за минувшие сутки в Литве от COVID-19 умер 31 человек, подтверждено 3128 новых случаев заболевания, сообщил в среду Департамент статистики. Это самое большое число новых суточных случаев с начала пандемии.
«Я готова поддержать публично необходимые решения, чтобы таким образом разделить ответственность, ложащуюся на Вас. Перед лицом беспрецедентного кризиса, когда правительственные действия определяют жизни людей, мы не можем и не должны руководствоваться ускополитическими расчетами. Верю, что Вы и как бывшее должностное лицо, и как политический лидер, временно исполняющий обязанности премьер-министра, поступите достойно и решительно», – обратилась назначенный премьер к С. Сквярнялису.
Утверждение программы нового правительства в сейме намечено на пятницу, в этот же день должна состояться присяга нового кабинета министров, после которой правительство получит полномочия.
Участники состоявшегося в воскресенье заседание Экспертного совета в Президентском дворце предложили ужесточить карантинные правила. В понедельник Кабмин принял такие изменения, однако президент Литвы Гитанас Науседа назвал их недостаточными.
Решением правительства со среды вступили в силу более строгие карантинные правила: запрещено собираться в составе более двух семей, ученики старших классов переходят на полное дистанционное обучение, в торговых центрах вводятся более строгие требования регулирования потоков покупателей.