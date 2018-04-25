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С сентября можно будет обучать детей на дому

Nuotrauka www.pixabay.com

С сентября в Литве можно будет обучать на дому детей по программам дошкольного, начального, среднего образования. 

В среду правительство утвердило порядок и условия домашнего обучения детей. Ранее обучение на дому законом утвердил сейм. 

Порядок предусматривает, что родители смогут обучать детей на дому после заключения договора со школой, назначенной самоуправлением, сообщило Министерство образования, науки и спорта. 

«Дискуссии по поводу выбора семей в пользу домашнего обучения детей ведутся много лет, и наконец, в этом году нам удастся создать условия для родителей, которые этого хотят. Устанавливая определенные условия, для семей, внедряя предохранители, чтобы дети не пострадали, определяя роль школ в этих процессах, мы можем на это решиться», – цитируются в пресс-релизе слова министра образования, науки и  спорта Альгирдаса Монкявичюса. 

Семьи, желающие обучать детей на дому, должны будут отвечать определенным условиям. Детей можно будет учить дома, если в семье за последние два года не было выявлено нарушений прав ребенка, в том числе и связанные с употреблением наркотических, психотропных веществ, алкоголя родителями, не было выявлено насилие, не назначались минимальные или средние меры надзора по отношению к ребенку. При подаче заявления об обучении на дому родители должны предоставить информацию уполномоченного территориального отделения Государственной службы защиты прав ребенка и усыновления о том, что не было выявлено нарушений прав детей.  

Школа, заключившая договор об обучении, обеспечит учеников учебниками, будет предоставлять детям консультации, создаст условия для участия в программах неформального просвещения детей, мероприятиях, программах по повышению социальной и эмоциональной компетенции.

Дважды за учебный год учителя школы, с которой будет заключен договор, будут оценивать достижения школьника в обучении и их прогресс, а также то, обеспечиваются ли потребности ребенка в социализации. 

Для родителей предусматривается обязанность не реже чем раз в две недели фиксировать в электронном дневнике школы достижения ребенка: чему ребенок научился, при каких обстоятельствах, что выучил и тому подобное. 

По данным министерства, обучение на дому сейчас может быть актуальным для 200 литовских школьников. Из них около 100 могли бы обучаться по программе дошкольного обучения. 

Как говорится в сообщении, дополнительно потребуются 76,6 тыс. евро, а в 2021 году – 230 тыс. евро.  Средства будут направляться на оплату работы учителей за часы подготовки к консультациям, к оценке достижений, и на прочие нужды обучения, например, на учебники.

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