С сентября небо над Балтией будут патрулировать военные летчики Бельгии, Дании и Чехии

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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С сентября миссию воздушного патрулирования НАТО в Балтийских странах будут выполнять Бельгия, Дания и Чехия, сообщило в пятницу Министерство обороны Литвы.

Военные контингенты этих стран с ротацией приблизительно в четыре месяца сменят военных из Венгрии, Испании и Соединенного Королевства.

ВВС Бельгии и Дании дислоцируют в литовском Шяуляй по четыре истребителя F-16.

В церемонии смены контингентов, которая состоится 3 сентября, примут участие вице-министр обороны Витатутас Умбрасас, командующий вооруженными силами Литвы, генерал-майор Вальдемарас РУпшис, командующий Объединенным штабом военно-воздушных сил НАТО, генерал Джеффри Ли Харриджан, послы и прочие гости.

Завершающие миссию в Литве венгры и испанцы выполняли задачи на истребителях JAS-39 Gripen и F-18.

Чешские военные летчики будут выполнять задачи с базы ВВС в Эстонии.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в альянс.

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