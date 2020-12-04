С середины декабря меняется расписание поездов

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В середине декабря вступит в силу новый график движения поездов Литовской железной дороги. Среди самых больших изменений — более быстрое сообщение между Вильнюсом и Каунасом и изменение маршрута между Вильнюсом и Шяуляем.

Согласно сообщению компании, поездка между Вильнюсом и Каунасом будет сокращена в среднем на 10 минут, а из Вильнюса в Шяуляй по пятницам, субботам и воскресеньям можно будет ехать раньше, чтобы удобнее добираться до других городов — Радвилишкис, Йонава, Кедайняй и Кайшядорис.

Также изменится время отправления поезда из Вильнюса в Клайпеду, увеличатся интервалы между рейсами, кроме того, запланированы дополнительные остановки в Йонаве, Кедайняй, Тельшяй и Плунге.