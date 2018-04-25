С середины мая в Вильнюсском аэропорту – регулярные пассажирские полёты

Фото ltou.lt

В результате ослабления Литвой и некоторыми странами Европы ограничений карантина коронавируса, а также потребности в конкретных полётах, после достижения соглашения на межгосударственном уровне – в Вильнюсском аэропорту с 13 мая будут возобновлены регулярные пассажирские полёты.

Первые два маршрута из Вильнюсского аэропорта – Рига и Франкфурт.

«Мы считаем, что пришло время для постепенного снятия запрета на пассажирские полёты и на этот случай у аэропортов страны имеется чёткая стратегия и проводится максимальная подготовка. Всё это осуществляется только с учётом новейших рекомендаций безопасности, ситуации с короновирусом в конкретной стране, в которую Вы отправляетесь, а также планов авиалиний. Франкфурт очень важен в контексте смягчения запрета на пассажирские полёты, так как через данный аэропорт авиакомпании предлагают множество пересадочных полётов в различные страны Европы и мира», — утверждает руководитель Отдела авиационных услуг Литовских аэропортов Ауримас Стиклюнас.

Полёты из Вильнюса во Франкфурт будут осуществляться три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Их с 13 мая организует компания «Lufthansa».

В этот же день стартуют и ежедневные полёты компании «AirBaltic» из Вильнюсского аэропорта в Ригу.

Прогнозируют, что во второй половине мая и другие авиакомпании возобновят полёты из аэропортов страны, однако ожидают окончательное решение самих компаний.

Литовские аэропорты в настоящее время также продолжают подготовку к возобновлению пассажирских полётов, проводят переговоры по поводу новых средств безопасности пассажиров внутри аэропорта.

Информация ltou.lt