С. Сквернялис: качество и доступность высшего образования — один из главных приоритетов государства

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Премьер-министр Саулюс Сквернелис и министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс открыли международную выставку STUDIJOS 2020, посвященную образованию, знаниям и планированию карьеры, сообщает пресс-служба правительства.

По словам премьер–министра Саулюса Сквернялиса, студенческие годы – одни из самых важных, поскольку то, чему мы научились в это время, меняет не только жизнь, но и мир. Поэтому качество и доступность высшего образования являются одними из существенных приоритетов государства.

„В этом году правительство сделало давно планировавшийся и очень важный шаг для повышения доступности образования – в этом сентябре бесплатно будут учиться примерно на 4 тыс. студентов больше, чем в прошлом году. Наша цель – чтобы все студенты, достигшие нужного балла, могли изучать то, что хотят. И делать это бесплатно. Поэтому верю, что это решение позволит им добиваться своей мечты, а не выбирать обучение, руководствуясь другими планами“, – сказал премьер.

Премьер-министр пожелал всем участникам и посетителям ярмарки многих впечатлений, найти хотя бы несколько совершенно новых и неожиданных для них сфер.