С. Сквернялис: качество и доступность высшего образования — один из главных приоритетов государства

Премьер-министр Саулюс Сквернелис и министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс открыли международную выставку STUDIJOS 2020, посвященную образованию, знаниям и планированию карьеры, сообщает пресс-служба правительства.
По словам премьер–министра Саулюса Сквернялиса, студенческие годы – одни из самых важных, поскольку то, чему мы научились в это время, меняет не только жизнь, но и мир. Поэтому качество и доступность высшего образования являются одними из существенных приоритетов государства.
„В этом году правительство сделало давно планировавшийся и очень важный шаг для повышения доступности образования – в этом сентябре бесплатно будут учиться примерно на 4 тыс. студентов больше, чем в прошлом году. Наша цель – чтобы все студенты, достигшие нужного балла, могли изучать то, что хотят. И делать это бесплатно. Поэтому верю, что это решение позволит им добиваться своей мечты, а не выбирать обучение, руководствуясь другими планами“, – сказал премьер.
Премьер-министр пожелал всем участникам и посетителям ярмарки многих впечатлений, найти хотя бы несколько совершенно новых и неожиданных для них сфер.
Международная выставка STUDIJOS 2020 является самым важным и уникальным мероприятием в Литве по планированию карьеры и знаниям. Выставка помогает молодежи решить, что делать после окончания учебного заведения и как строить свое будущее.
Ежегодно выставка собирает до 30 тысяч учащихся 7-12 классов, педагогов и родителей со всей Литвы. В этом году в выставке приняли участие более 180 литовских и зарубежных образовательных учреждений, профессионально-технические училища и альтернативные предложения — волонтерство или планирование карьеры, проведено более 100 вдохновляющих мероприятий.
Новинка выставки этого года — зал «Обучения в течение всей жизни». Новую тему обучения в течение всей жизни продиктовала потребность говорить о том, какие компетенции и знания нужны уже сейчас, когда рынок труда сталкивается с нехваткой квалифицированной рабочей силы, а все больше людей выбирают работу, которая доставляет им удовольствие.
Выставка прошла в 18-й раз в Литовском выставочно-конгресс-центре LITEXPO.
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