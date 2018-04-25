С.Сквернялис: от дальнобойщиков не будут требовать изоляции на две недели

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

От обеспечивающих движение товаров водителей дальних рейсов не будут требовать обязательно изолироваться на две недели после возвращения из-за рубежа, говорит литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

По его словам, в кабмине договорено, что водителям нужно будет изолироваться только между рейсами, если это занимает неделю или меньше.

«Решение такое: после возвращения из-за рубежа они должны быть в самоизоляции, однако если не будет никаких признаков, связанных с этой болезнью, они смогут отправиться в рейс и выполнять эти функции», – сказал премьер на пресс-конференции в правительстве.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, сейчас разрешения на въезд в Литву есть у 37,5 тыс. перевозчиков.