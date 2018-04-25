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С.Сквернялис: от дальнобойщиков не будут требовать изоляции на две недели

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

От обеспечивающих движение товаров водителей дальних рейсов не будут требовать обязательно изолироваться на две недели после возвращения из-за рубежа, говорит литовский премьер Саулюс Сквярнялис.

По его словам, в кабмине договорено, что водителям нужно будет изолироваться только между рейсами, если это занимает неделю или меньше.

«Решение такое: после возвращения из-за рубежа они должны быть в самоизоляции, однако если не будет никаких признаков, связанных с этой болезнью, они смогут отправиться в рейс и выполнять эти функции», – сказал премьер на пресс-конференции в правительстве.

По словам министра внутренних дел Риты Тамашунене, сейчас разрешения на въезд в Литву есть у 37,5 тыс. перевозчиков.

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«Цифра для литовского рынка достаточная. Департамент миграции гибко отнёсся к этой проблеме, рабочие визы будут продлеваться дистанционно», – подтвердил он на заседании правительства.

Кабмин в среду также дополнил постановление о карантине, четко регламентируя, что пересекать границу разрешается всем работающим на литовских предприятиях членам экипажей и команд, осуществляющим коммерческие перевозки «всеми видами транспортных средств» – в целях обеспечения слаженного движения товаров.

Постановление дополнено и двумя пунктами о том, где можно пересекать границу Литвы и Польши: на КПП Моцкава-Тракишки и Лаздияй — Огродники. Первый нужен для железнодорожного транспорта, второй открыт для того, чтобы уменьшить очереди грузовиков на границе. Пункты открыты после переговоров правительства Литвы с Польшей.

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