С.Сквернялис представит парламенту обновленное правительство Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Во вторник премьер-министр Саулюс Сквернялис в Сейме представит обновленный состав правительства для получения полномочий.

Во вторник повестка дня внеочередной сессии включала протокольное постановление о повторном представлении правительству полномочий.

Конституция предусматривает, что после смены более половины министров правительство должно вновь обратиться в Сейм за получением полномочий.

Президент Гитанас Науседа в начале августа одобрил состав правительства со сменой трёх министров, а с начала срока полномочий кабмина сменилось более половины его членов.

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

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