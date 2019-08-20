С.Сквернялис представит парламенту обновленное правительство Литвы

Во вторник премьер-министр Саулюс Сквернялис в Сейме представит обновленный состав правительства для получения полномочий.
Во вторник повестка дня внеочередной сессии включала протокольное постановление о повторном представлении правительству полномочий.
Конституция предусматривает, что после смены более половины министров правительство должно вновь обратиться в Сейм за получением полномочий.
Президент Гитанас Науседа в начале августа одобрил состав правительства со сменой трёх министров, а с начала срока полномочий кабмина сменилось более половины его членов.BNS
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