С.Сквернялис призывает воздержаться от попыток интерпретаций последствий Второй мировой войны

По его словам, память о страданиях жертв Холокоста обязывает всех граждан и политических лидеров взять на себя общую ответственность, чтобы преступления перед человечеством не повторились.

Правительство, как отмечается в сообщении, ровно два года назад утвердило определение антисемитизма, которое принял на сессии 26 мая 2016 года в Бухаресте Международный альянс памяти Холокоста.

«Всем институтам государства и гражданам страны предлагается учитывать это определение в своей деятельности», – говорится в сообщении.

С. Сквернялис подчеркивает, что в Литве и за ее пределами нет и не может быть места антисемитизму.

«Президент Альгирдас Бразаускас 1 марта 1995 года во время визита в Израиль публично принес извинения членам Кнессета за «тех литовцев, которые безжалостно убивали евреев, стреляли в них, ссылали и грабили». Думаю, что никакое правотворчество или другие инициативы этого не заменят», – утверждает глава правительства.

«Мы гордимся теми жителями Литвы, которые спасали евреев, и осуждаем тех, кто их убивал. Мы не можем забыть о том, что было, и не можем простить. Однако особенно важно, чтобы это никогда не повторилось», – подчеркивает С. Сквернялис.

Сейм Литвы объявил 2020 год Годом Вильнюсского Гаона и истории евреев Литвы.

В последнее время большой резонанс в израильских и международных СМИ вызвали заявления члена литовского парламента, «агрария» Арунаса Гумуляускаса, что он инициирует резолюцию сейма, которая будет констатировать, что Литовское государство и литовский народ не участвовали в Холокосте.