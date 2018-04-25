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С.Сквернялис призывает воздержаться от попыток интерпретаций последствий Второй мировой войны

  • Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Литовский премьер Саулюс Сквернялис призывает воздержаться от попыток новых интерпретаций последствий Второй мировой войны (ВМВ), особенно это касается страданий и потерь еврейского народа.

«Призываю всех воздержаться от каких бы то ни было попыток новых интерпретаций начала и ВМВ и спровоцированных оккупационными режимами брутальных последствий для Литовского государства и его граждан. Особенно это важно помнить, когда мы говорим о страданиях и невосполнимых потерях еврейского народа», – говорится в распространенном в пятницу сообщении С. Сквярнялиса.

27 января отмечается День памяти жертв Холокоста и 75-я годовщина освобождения концлагеря Освенцим (Аушцив-Биркенау), и глава правительства утверждает, что история страданий Холокоста все еще – незаживающая рана Европы.

«Литва тоже пережила эту трагедию. Эти темные страницы истории нашей страны никогда не будут закрыты», – говорит премьер.

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По его словам, память о страданиях жертв Холокоста обязывает всех граждан и политических лидеров взять на себя общую ответственность, чтобы преступления перед человечеством не повторились.

Правительство, как отмечается в сообщении, ровно два года назад утвердило определение антисемитизма, которое принял на сессии 26 мая 2016 года в Бухаресте Международный альянс памяти Холокоста.

«Всем институтам государства и гражданам страны предлагается учитывать это определение в своей деятельности», – говорится в сообщении.

С. Сквернялис подчеркивает, что в Литве и за ее пределами нет и не может быть места антисемитизму.

«Президент Альгирдас Бразаускас 1 марта 1995 года во время визита в Израиль публично принес извинения членам Кнессета за «тех литовцев, которые безжалостно убивали евреев, стреляли в них, ссылали и грабили». Думаю, что никакое правотворчество или другие инициативы этого не заменят», – утверждает глава правительства.

«Мы гордимся теми жителями Литвы, которые спасали евреев, и осуждаем тех, кто их убивал. Мы не можем забыть о том, что было, и не можем простить. Однако особенно важно, чтобы это никогда не повторилось», – подчеркивает С. Сквернялис.

Сейм Литвы объявил 2020 год Годом Вильнюсского Гаона и истории евреев Литвы.

В последнее время большой резонанс в израильских и международных СМИ вызвали заявления члена литовского парламента, «агрария» Арунаса Гумуляускаса, что он инициирует резолюцию сейма, которая будет констатировать, что Литовское государство и литовский народ не участвовали в Холокосте.

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