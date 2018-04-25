С. Сквернялис: страны Балтии близки к решению не покупать электричество с БелАЭС

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Премьер Саулюс Сквернялис говорит, что страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию со строящейся в непосредственной близости от Литвы Белорусской АЭС (БелАЭС).

Такая договоренность достигнута в пятницу на встрече глав правительств стран Балтии в Таллине, сообщила пресс-служба премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.

«Достигнута договоренность поручить министрам энергетики подписать декларацию о намерениях, в которой содержались бы конкретные меры, обеспечивающие, чтобы электроэнергия небезопасной БелАЭС не закупалась с момента пуска станции», — говорится в сообщении.

Премьер Литвы выразил надежду на то, что будет также выработан механизм контроля над электроэнергией из стран, не являющихся членами ЕС. «Не сомневаюсь, что вместе с Латвией, Эстонией и Еврокомиссией будут найдены решения по должному контролю электроэнергии, попадающей в европейские сети из третьих стран», — приводятся в сообщении его слова.