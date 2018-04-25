С. Сквернялис: страны Балтии близки к решению не покупать электричество с БелАЭС

Премьер Саулюс Сквернялис говорит, что страны Балтии близки к общему решению не покупать электроэнергию со строящейся в непосредственной близости от Литвы Белорусской АЭС (БелАЭС).
Такая договоренность достигнута в пятницу на встрече глав правительств стран Балтии в Таллине, сообщила пресс-служба премьера Литвы Саулюса Сквернялиса.
«Достигнута договоренность поручить министрам энергетики подписать декларацию о намерениях, в которой содержались бы конкретные меры, обеспечивающие, чтобы электроэнергия небезопасной БелАЭС не закупалась с момента пуска станции», — говорится в сообщении.
Премьер Литвы выразил надежду на то, что будет также выработан механизм контроля над электроэнергией из стран, не являющихся членами ЕС. «Не сомневаюсь, что вместе с Латвией, Эстонией и Еврокомиссией будут найдены решения по должному контролю электроэнергии, попадающей в европейские сети из третьих стран», — приводятся в сообщении его слова.
Напомним, строительство БелАЭС, осуществляемое при участии госкорпорации «Росатом», началось в 2009 году у города Островец (Гродненская область). Вильнюс считает строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литва заявила, что не будет сама закупать электроэнергию БелАЭС, а также не пропустит ее через свои сети в другие страны и надеется на поддержку своей позиции соседями.
В Беларуси утверждают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Согласно плану, первый блок станции должен быть введен в эксплуатацию в текущем году.
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