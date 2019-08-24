С.Сквернялис в Риге почтил память Балтийского пути и обсудил ситуацию с Островецкой АЭС

Фото ministraspirmininkas.lrv.lt

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в пятницу отбыл в Ригу, где с лидерами правительств Эстонии и Латвии отметил 30-летие Балтийского пути и обсудил ситуацию с Островецкой АЭС.

В Риге С Сквернялис встретился со спикером Сейма Латвии Инарой Мурниеце, а также возложил цветы к памятнику Свободы.

В полдень премьер-министр принял участие в неформальной встрече со своими коллегами из Эстонии и Латвии для рабочего обеда и пресс-конференции.

Как сказал BNS вице-канцлер правительства Дэйвидас Матулёнис, на встрече были рассмотрены темы, важные для всех трёх стран Балтии, включая энергетику и приобретение электроэнергии в Беларуси после запуска Островецкой АЭС.

На прошлой неделе правительство Латвии объявило, что когда Литва прекратит импортировать электроэнергию из Беларуси, торговля ею начнётся вдоль латвийской границы. Официальные лица Литвы опасаются, что это может привести к попаданию на единый рынок через Латвию электроэнергии, производимой Белорусской Островецкой АЭС.

Правительство Литвы стремится заблокировать импорт с этой АЭС, утверждая, будто электростанция строится без соблюдения требований безопасности.

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