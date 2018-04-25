С.Сквярнялис благодарит за победу над вирусом, но предупреждает, что война еще не выиграна

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис во вторник вечером по случаю снятия карантина обратился к обществу со словами благодарности за успешное обуздание вспышки коронавируса, однако подчеркнул, что война с пандемией еще не выиграна.

«Хотя в борьбе нам сопутствовал успех, война с пандемией еще не выиграна. Во всем мире миллионны людей еще болеют этим вирусным заболеванием. Умирают сотни тысяч. Вакцины и действенных средств лечения все еще нет. Однако сегодня и в Литве, и в нашем регионе подготовка — совершенно на ином уровне», — сказал премьер.

Он поблагодарил людей за понимание, ответственность, терпение и гражданскую позицию, благодаря чему удалось спасти сотни жизней.

От имени правительства премьер также выразил благодарность медикам, правоохранителям, аптекарям, кассирам, водителям, представителям сектора связи, социальным работникам, предпринимателям и волонтерам, которые делали все, чтобы не было недостатка в самых необходимых товарах и услугах. Он поблагодарил и общественников, которые дежурили на линиях помощи, заботились о самых уязвимых членах общества, организовывали закупки средств защиты.

«Это победа Литвы. Победа человечности», — сказал С. Сквярнялис.

Он призвал жителей проявлять сознательность и бдительность, взвешивать риски перед тем, как отправиться в путешествие или пойти в места массового скопления людей, а также сохранять приобретенные привычки гигиены, пообещав, что государство будет прилагать все усилия для смягчения последствий карантина для бизнеса и всех, чья деятельность была ограничена.

В среду в Литве перестал действовать режим карантина, теперь страна как минимум месяц будет жить в условиях экстремальной ситуации.

Карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции действовал в стране три месяца — с 16 марта по 16 июня.