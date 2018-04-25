С.Сквярнялис: будем защищать перевозчиков Литвы всеми правовыми средствами

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В связи с тем, что Европарламент одобрил Пакет мобильности Евросоюза, ужесточающий правила деятельности автоперевозчиков, Литва намерена всеми правовыми средствами защищать интересы перевозчиков страны, утверждает премьер Саулюс Сквярнялис.

«Литва придерживается последовательной позиции по применению принципов общего внутреннего рынка ЕС и его укреплению. Однако очевидно, что этот пакет правовых актов дискриминирует перевозчиков государств, находящихся у внешних границ ЕС по сравнению с перевозчиками других стран ЕС. Мы готовы защищать свою позицию правовыми мерами и ждем конкретных действий Еврокомиссии по смягчению негативных положений», – отметил С. Сквярнялис в пресс-релизе.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что, защищая интересы своих перевозчиков, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Болгария, Венгрия, Румыния, Мальта и Кипр намерены обратиться в Суд справедливости Евросооюза по поводу неприемлемых положений Пакета мобильности.

«Литва разочарована этим решением Европарламента. Наряду с положительными положениями Пакета мобильности, такими, как например, улучшение условий работы и отдыха водителей грузовиков, приняты и предложения, которые окажут негативное влияние на цели климатической политики Евросоюза. Принято особо не благоприятное для Литвы положение о возвращении грузовиков каждые 8 недель, которое дискриминирует перевозчиков Литвы и других периферийных государств ЕС», – отметил глава МИД Линас Линкявичюс в заявлении.

МИД отмечает, что Еврокомиссия взяла на себя обязательство до конца года провести оценку влияния положений Пакета мобильности, которые обязывают возвращать грузовики в страну регистрации каждые 8 недель Литва и другие страны, не одобряющие пакет, надеются, что после проведения оценки ЕК представит соответствующие изменения. Примечательно, что эти положения вступят в силу не ранее 2022 года.

Литва вместе с другими восемью странами ЕС не одобрила этот документ при его рассмотрении в Совете ЕС. По мнению Литвы, он является непропорциональным, дискриминирующим литовских перевозчиков и противоречащим «Зеленому» курсу Европы.

Литовские перевозчики и правительство заявляют, что западные европейцы стремятся вытеснить их с рынка, а обязательный возврат грузовиков в страну регистрации каждые восемь месяцев повысит загрязнение на дорогах и будет мешать борьбе с климатическими изменениями.