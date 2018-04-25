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TOP,Новости,Общество

С.Сквярнялис дал указание подготовить решение по обязательному ношению масок

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В среду, после заседания Кабмина, литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис сообщил, что дал указание к следующей неделе подготовить проект об обязательном ношении масок в общественном транспорте, в местах торговли, на закрытых мероприятиях.  

«Я не говорю, что проект на следующей неделе точно будет принят, и маски вернутся. Пока это мера осторожности, которая может потребоваться, если увидим, что количество заражений растет. Очень надеюсь, что этого не будет, и не придется возвращаться к маскам и прочим мерам», – написал С. Сквярнялис в социальной сети «Фейсбук».  

После заседания правительства он сказал журналистам, что нужно быть ко всему готовым. 

По словам премьера, данные показывают, что риск распространения COVID-19 выше в общественном транспорте, в торговых центрах, на мероприятиях, и рекомендовал людям по собственному решению носить маски, однако выразил надежду на то, что не придется вернуть их в обязательном порядке. 

«Пока я бы не хотел говорить, что мы на пороге второй волны. Пока я еще раз хотел бы попросить всех вести себя ответственно и сознательно. Особенно это касается тех людей, которые возвращаются в Литву из-за границы», – подчеркнул глава правительства. 

В среду на заседании Кабмина министр здравоохранения Аурелиюс Вярига предупредил, что, поскольку вирус все чаще распространяется на мероприятиях, то может быть возвращено обязательное ношение масок. 

За минувшие сутки в Литве зарегистрировано десять новых случаев заражения  CODID-19.

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