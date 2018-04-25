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С.Сквярнялис: для свободы передвижения нужно создать мобильное приложение в ЕС

Nuotrauka www.pixabay.com

На фоне падения волны коронавируса и освобождения передвижения между государствами Евросоюзу требуется единое мобильное приложение для наблюдения за передвижением людей, заявил премьер Саулюс Сквярнялис. 

«Я бы хотел, чтобы были не различные мобильные приложения, а единое приложение, то есть унифицированное, адаптированное для всего Евросоюза. И это было бы, конечно, на добровольном принципе, позволяло было свободнее путешествовать и передвигаться», – заявил С. Сквярнялис на пресс-конференции в среду. 

«Тот, кто не захочет устанавливать такую программу, должен будет соблюдать определенные ограничения. (…) И я полагаю, что это облегчило бы исследования, если говорить о возможно зараженных людях или эпидемиологическом исследовании с точки зрения отдельных территорий»,  – сказал он.

В среду Кабмин Литвы продлил карантин до конца мая, однако упростил условия передвижения между государствами: с 11 мая в Литву без требования самоизоляции смогут приезжать граждане Польши, но только с целями работы, бизнеса или учебы. 

С 15 мая более свободным станет сообщение для прибывающих из Латвии и Эстонии. Жители стран Балтии смогут свободно передвигаться между Латвией, Литвой и Эстонией, не будет требования изоляции. 

Приложения для отслеживания коронавируса используют Соединенное Королевство и Италия. 

В Литве действует приложение «Карантин» (лит. Karantinas), предназначенное для наблюдения за людьми, находящимися в самоизоляции и помощи населению в отслеживании своего состояния здоровья и получения новейшей информации. 

Nuotrauka vilnius.lt

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