С.Сквярнялис: дружба Литвы и Польши гарантируют, что страны Балтии не будут островом в Европе

Стратегическое партнерство Литвы и Польши является важнейшим гарантом того, Балтийские страны никогда не останутся отделенным от Европы островом, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

Об этом глава литовского правительства заявил в Польше на встрече с президентом этой страны Анджеем Дудой.

«Мы и далее должны стремиться к реализации всех решений, принятых на саммитах НАТО, особенно по поводу оборонных планов, повышения и усиления боевой готовности, противовоздушной обороны Балтии» – цитируются в пресс-релизе слова премьера.

За вклад в укрепление диалога двух стран А. Дуда вручил С. Сквярнялису вторую по значимости государственную награду Польши – Большой орденский крест «За заслуги перед Польской Республикой».