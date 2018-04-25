С. Сквярнялис : если ТЦ не будут регулировать потоки людей, придется ограничить их работу

Отвечая на вопрос, будет ли это означать ограничение часов работы, премьер призвал не строить предположения.

Литовская ассоциация торговых предприятий говорит, что публичная информация о заметном увеличении потоков покупателей в ТЦ неточная.

«Как удалось узнать, при оценке потоков специалисты здравоохранения опираются на мобильное приложение Google. Даже это приложение фиксирует спад 49% в местах торговли», — указала BNS директор ассоциации Рута Вайнене.

Р. Вайнене говорит, что у нее есть данные, предоставленные директором Коммерческого департамента ТЦ Akropolis Доминикасом Мяртинасом, о том, что спад потока клиентов достигает 45%, ТЦ Panorama декларирует спад потока посетителей в 42%.

Рида Калвайтене, директор компании Newsec, управляющая каунасским ТЦ Akropoli, ТЦ Ozas, Big VILNIUS сообщила, что спад посетителей в последние недели ноября составляет около 55%.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Вярига в понедельник подтвердил, что правительство склонно ограничить работу ТЦ, если не будут соблюдаться требования по ограничениям потоков посетителей.

По его словам, на этой неделе нужно будет наблюдать за ситуауцией в ТЦ, чтобы в них запускалось столько людей, сколько установЛено, то есть чтобы на одного человека приходилось не менее 10 кв. метров площади.

Временный министр отметил, что если требования соблюдаться не будут, то будут приняты решения об ограничениях работы ТЦ, как это было сделано в Латвии.

СМИ сообщали, что поток посетителей в крупных ТЦ Вильнюса в выходные дни был значительно больше, чем до карантина, из-за чего невозможно было обеспечить безопасное расстояние между людьми.

В Латвии после введения экстремальной ситуации в начале ноября в выходные и дни государственных праздников работают только магазины продовольственных товаров и товаров для животных, аптеки, книжные, киоски, магазины оптики, товаров домашнего обихода и предметов гигиены, салоны телекоммуникационных компаний в ТЦ.