С. Сквярнялис и Р. Карбаускис видят возможность сформирования левоцентристской коалиции

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис и председатель Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис видят возможность сформирования после выборов левоцентристской коалиции.

«Да, без сомнения, второй тур может заметно и существенно скорректировать результаты выборов, все может быть», — сказал во вторник в сейме журналистам премьер, отвечая на вопрос, видит ли он возможность сформирования левоцентристской коалиции.

Лидер «аграриев» Р. Карбаускис сказал, что во втором туре «предстоит тяжелая борьба, но выборы закончатся только во втором туре».

«Тогда выяснится, какая сторона — левый центр или правые — получили большинство», — отметил Р. Карбаускис.

По словам лидера ЛСКЗ, сейчас переговоры о коалиции не ведутся, однако с представителями левого центра обсуждается взаимная поддержка кандидатов во втором туре.

Премьер С. Сквярнялис также сказал, что положительно оценивает результаты и занявшего в первом туре второе место ЛСКЗ, и свой собственный результат в одномандатном округе. В одном из вильнюсских округов С. Сквярнялис получил 14,5% голосов, что наполовину меньше, чем у его конкурентки — консерватора Радвиле Моркунайте-Микуленене (30%).

«В Вильнюсе я, наверное, единственный из левых политиков, которые вышли во второй тур», — сказал премьер.

Р. Карбаускис также повторил, что не видит себя в одной коалиции с Партией свободы, не исключив возможности переговоров с консерваторами.

Победу в первом туре выборов в сейм Литвы одержала оппозиционная партия Союз Отечества-Литовские христианские демократы с почти 25% голосов избирателей, правящий сейчас ЛСКЗ получил 17,5% голосов, Партия труда — 9,47%, Литовская социал-демократическая партия — 9,26%.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы,получила более 9,02% голосов, Либеральное движение – 6,79%, остальные партии не смогли преодолеть 5%-й заградительный барьер голосов.