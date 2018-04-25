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С.Сквярнялис: компромисс по налогам на автомобили - хуже

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С.Сквярнялис: компромисс по налогам на автомобили — хуже

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что начатое во вторник в Сейме обсуждение законопроектов по налогообложению автомобилей и недвижимости является шагом в правильном направлении, но ранее отклонённые предложения правительства были более качественными.

После того как парламентарии в прошлом месяце отклонили инициативы кабинета министров, представители правящих партий в Сейме зарегистрировали новые проекты, которые были одобрены после первого представления.

В соответствии с новыми проектами, налоги на загрязняющие атмосферу автомобили будут ниже предложенных правительством, и будут взиматься только при регистрации автомобиля в Литве впервые, и при смене владельца уже зарегистрированного автомобиля взиматься не будут.

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Члены Сейма во вторник предложили также оставить прежнюю, предложенную правительством сумму налога на недвижимость сумму — лидер «крестьян» Рамунас Карбаускис предлагает снизить её с 220 тыс. до 150 тыс. евро, а не до 100 тыс., как хотел Кабмин.

По утверждению С.Сквярнялиса, предложения парламентариев не будут эффективными в сокращении загрязнения окружающей среды, а от налогов на недвижимость богатые люди будут уклоняться.

«Сегодня одобренное предложение является компромиссом, но оно не решает фундаментальных вопросов, связанных с сокращением загрязнения окружающей среды. Это первый шаг, важный шаг, но мне кажется, что решение нашего правительства было лучше», — сказал Сквярнялис журналистам в Сейме.

«Когда я слышу аргументы о том, что если какой-то социально неблагополучный человек проживает в Старом городе Вильнюса, владеет четырехкомнатной квартирой и потому живёт в бедности, — такие аргументы меня не убеждают», — изложил свою позицию глава правительства.

С.Сквярнялис сказал, что он надеется, что более мягкие, чем предложенные правительством налоговые изменения всё равно будут приняты.

«Я искренне верю, что их одобрят. Ещё раз говорю: мы контролируем ситуацию, и бюджет будет таким, каким представлен — ответственным, приемлемым для большинства населения, потому что все ожидания будут учтены», — сказал премьер-министр.

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