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С.Сквярнялис: Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю и более тесно сотрудничать с ведомствами этой страны в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса.  

Эту поддержку премьер выразил в письме главе китайского правительства Ли Кэцяну, сообщил в среду литовский Кабмин.  

«Я выражаю солидарность с людьми Китая, работниками медицинской сферы и специалистами, которые напрямую борются с эпидемией и стараются остановить распространение коронавируса», – говорится в письме.

«Мы внимательно следим за событиями, связанными с распространением этого нового вируса, перешедшего границы государств, и надеемся, что в ближайшее время удастся его остановить», – сказал премьер.

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«Мы хотим Вас заверить, что Литва вместе со своими партнерами и международными организациями готова предложить гуманитарную помощь и обеспечить более тесное сотрудничество с соответствующими китайскими ведомствами, чтобы предотвратить путь распространения эпидемии в мире», – говорится в письме С. Сквернялиса. 

В Китай от коронавируса скончались более 1100 человек.  Выздоровело при этом почти в четыре раза больше — почти пять тысяч человек. Заражены более 44 тыс.

В Литве не было зафиксировано случаев заражения этим вирусом. В целях снижения рисков министерство иностранных дел рекомендовало отказаться от поездок в Китай, во всех трех аэропортах Литвы и в Клайпедском порту дежурят специалисты Национального центра общественного здоровья. 

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