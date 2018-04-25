С.Сквярнялис: Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва готова предоставить гуманитарную помощь Китаю и более тесно сотрудничать с ведомствами этой страны в целях предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

Эту поддержку премьер выразил в письме главе китайского правительства Ли Кэцяну, сообщил в среду литовский Кабмин.

«Я выражаю солидарность с людьми Китая, работниками медицинской сферы и специалистами, которые напрямую борются с эпидемией и стараются остановить распространение коронавируса», – говорится в письме.

«Мы внимательно следим за событиями, связанными с распространением этого нового вируса, перешедшего границы государств, и надеемся, что в ближайшее время удастся его остановить», – сказал премьер.