С.Сквярнялис: мой пример доказывает, что болеющих раком дискриминируют

«Если бы я в понедельник, вторник заболел насморком, гриппом или, как другие политики, лечился бы пару дней от алкоголизма, то все бы было хорошо. Но если я должен пройти анализы, которые нельзя сделать в Доме правительства, и я взял седьмой день нетрудоспособности за два с половиной месяца лечения, принадлежащий мне по праву, поднимается проблема, говорят, что нужно уволить премьера, поскольку он не может выполнять свои обязанности», – добавил он.

В начале этой недели С. Сквернялис брал два выходных дня по нетрудоспособности, в связи с этим была отозвана встреча с норвежским премьером Эрной Солберг.

По его словам, политики и политические комментаторы показывают пример каждому работодателю в стране, что человек с онкологическим заболеванием должен быть уволен, поскольку он «какой-то другой».

«Когда это делают обозреватели, доценты университетов, выражающие позицию университета Миколаса Ромера, то я понимаю, или коллеги-политики, то это совершенно печально», – сказал С. Сквернялис.

Премьер, у которого выявлена лимфома первой стадии, на этой неделе прошел последнюю процедуру химиотерапии.

«У меня есть право болеть, как и у каждого жителя Литовской Республики», – отметил премьер.

Президент Литвы Гитанас Науседа разрешил своими дерекретами главе правительства по потребности отсутствовать на работе до 8 ноября.