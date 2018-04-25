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С. Сквярнялис: мы не будем выворачивать руки соседей

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

На фоне дискуссий Балтийских стран о торговле электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС в Остроце, премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что Литва постарается сделать все, чтобы энергия, произведенная на считающейся небезопасной станции, не попала в Литву, но не будет «заламывать руки» соседям в этом вопросе. 

«До периода согласования нужно сделать все, чтобы технически электроэнергия с этой станции не могла попадать на литовский рынок. Для этого внесены изменения не только в методику, которые, надеюсь, удастся принять вместе с политической декларацией, но это является общим решением Литвы, Латвии, Польши и Еврокомиссии», – заявил С. Сквярнялис журналистам во вторник.

«Надеюсь, что это будет сделано. Мы не будем «заламывать» руки партнерам, соседям – это точно не тот путь, хотя кое-кто считает, что мы должны это сделать», – добавил он.

В последние дни дискуссии в Литве вызвал проект соглашения Балтийских стран по электроэнергии, производимой БелАЭС, позволит предотвратить доступ электроэнергии с этой станции на рынок Балтийских стран. Он не обязывает Латвию и Эстонию не закупать электроэнергию с БелАЭС в Островце. 

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью BNS на минувшей неделе  критиковал проект соглашения Балтийских стран, подготовленный Минэнерго, утверждая, что он не отвечает интересам Литвы. Минэнерго и администрация президента Литвы защищают проект.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас во вторник заявил, что Кабмин не примет никаких решений, которые не позволят реализовать «анти-островецкий закон». 

В среду правительство Литвы обсуждало совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с Беларусью и другими третьими странами, но не приняло решений по нему. 

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