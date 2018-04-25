С.Сквярнялис: мы не будет предлагать новые налоги в 2021 году

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Правительство Литвы, срок полномочий которого завершится в конце этой осени, не планирует вводить новые налоги с 2021 года, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Мы не планируем вводить никаких дополнительных налогов», – заявил премьер-министр в четверг во время «правительственного часа» в сейме.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис интересовался тем, какой бюджет государства Кабмин планирует представить этой осенью.

Кроме прочего С. Сквярнялис не исключил возможности того, что правительство предложит сейму пересмотреть бюджет этого года.

Формирование проекта бюджета 2021 года будет начато в июне-июле. Однако осенью его примет уже сейм нового созыва.