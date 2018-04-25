С. Сквярнялис: мы не хотим, чтобы повышение ММЗ стало бременем для бизнеса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

На фоне продолжающихся разногласий в Трехстороннем совета относительно повышения минимальной месячной зарплаты (ММЗ) с начала следующего года литовский премьер Саулюс Сквярнялис говорит, что не хотел бы, чтобы повышение ММЗ стало тяжелым бременем для малого бизнеса, который в этом году и так пострадал от кризиса.

По словам премьера, опасения предпринимательских организаций, которые до этой поры предлагали в Трехстороннем совете даже не рассматривать вопрос о повышении ММЗ, «вполне обоснованны».

«Мы видим постоянно меняющиеся прогнозы, хорошо, что они улучшаются и реальная ситуация в экономике нашей страны лучше прогнозов. Однако (…) мы не хотели бы, чтобы это было тяжелым бременем, а малый бизнес столкнулся с серьезными испытаниями. Повышение ММЗ первым делом ударить по нему, поэтому хочется, чтобы решение было сбалансированным», — сказал С. Сквярнялис на пресс-конференции в среду.

Он не согласился с заявлениями представителей бизнеса о том, что решения о повышении ММЗ нужно принимать после выборов в сейм. По словам премьера, поскольку Трехсторонний совет не может прийти к единому мнению, правительство считает, что ММЗ в следующем году следует повысить более чем на 35 евро.

Профсоюзы предлагают повысить ММЗ на 56 евро до 663 евро (до вычета налогов). Представители кабмина предлагают исходить из расчетов Банка Литвы и повысить ММЗ на 35 евро до 642 евро.

Сейчас ММЗ составляет 607 евро (до вычета налогов) – она повышена с января нынешнего года.